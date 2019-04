Bundesliga - User-Talk zum 28. Spieltag: Abstiegskracher zwischen VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg

Vor dem Showdown im Meisterschaftskampf am Abend in der Allianz Arena steht der 28. Spieltag der Bundesliga ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. In Stuttgart kommt es zum direkten Duell zwischen dem VfB und dem 1. FC Nürnberg. Gleichzeitig hat Hannover 96 im Niedersachsenderby gegen den VfL Wolfsburg wohl die letzte Chance, sich im Abstiegskampf doch noch einmal zurückzumelden. Hier könnt Ihr diskutieren, während Ihr den LIVETICKER verfolgt.

Außerdem: Im Kampf ums internationale Geschäft gastiert RB Leipzig nach dem schweren und kräftezehrenden Pokalspiel bei Bayer Leverkusen.

