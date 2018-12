Live-Diskussion: Leipzig - Mainz

0:3 in Freiburg, das Aus in der Europa League und ein vermeintlicher Clinch zwischen Timo Werner und Trainer Ralf Rangnick: RB Leipzig hat sich selbstverschuldet in die Bredouille gebracht. Gegen Mainz muss deshalb unbedingt ein Sieg her. Hier könnt Ihr diskutieren, während Ihr den LIVETICKER verfolgt.

Und so funktioniert's: Ab sofort könnt Ihr hier zusammen mit anderen mySPOX-Usern über Aufstellung, Fouls und Tore diskutieren. Alle Funktionen: Smilies einfügen, Verstöße melden, User ignorieren, Kommentare sortieren - wie's geht, erfahrt Ihr in der mySPOX-Hilfe.