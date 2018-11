Bundesliga: Highlight-Videos vom Wochenende

Am 12. Spieltag der Bundesliga verliert der FC Bayern München weiter an Boden auf die Tabellenspitze - gegen Fortuna Düsseldorf gibt man ein 3:1 noch aus der Hand. Borussia Dortmund kann sich auf Joker Paco Alcacer verlassen, Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach werfen die Tormaschine an. SPOX zeigt dir jede Woche die Highlights von allen Spielen der Bundesliga.