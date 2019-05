Relegation, Union Berlin - VfB Stuttgart 0:0: Union macht ersten Aufstieg der Vereinshistorie perfekt!

Der 1. FC Union Berlin hat durch ein 0:0 im Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinshistorie geschafft. Nach dem 2:2 im Hinspiel reichte den Eisernen in einer wilden Partie ein torloses Remis. Stuttgart tritt nach 2016 erneut den Gang in die 2. Liga an.

Im Vergleich zum Hinspiel musste Union-Trainer Urs Fischer den gelbgesperrten Rechtsverteidiger Trimmel mit Ryerson ersetzen. Außerdem rückte Hübner für Parensen ins Spiel. Bei den Stuttgartern rückten Ascacibar, Badstuber, Zuber und Aogo für den ebenfalls gelbgesperten Kempf, Didavi, Castro und Insua in die Anfangsformation.

Den Gästen gehörte die sehr hektische Anfangsphase. So musste Gikiewicz bereits nach drei Minuten in höchster Not gegen Kabak klären. Besonders über die linke Seite der Schwaben ging einiges. So fiel in der 12. Minute fast der Führungstreffer, als Gonzalez Donis in Szene setzte. Kabak und Badtstuber schafften es, mit Andresson die Anspielstation der Eisernen vom Spielgeschehen zu isolieren.

Relagation Union Berlin vs. VfB Stuttgart: VfB-Anhänger mit Pyro-Show © getty 1/15 Im Relegations-Rückspiel zwischen Union Berlin und VfB Stuttgart ging es nicht nur auf dem Rasen heiß her. Auf den Rängen zündeten die Anhänger des VfB Stuttgart vor dem Spiel ein Pyro-Feuerwerk ab. © getty 2/15 Im Gegensatz zu den Stuttgarter Anhängern warteten die Union-Fans mit einer großen Choreographie an der alten Försterei auf. © getty 3/15 Kurz vor Spielbeginn war die Choreo wegen der Nebelschwaden jedoch nicht mehr richtig zu sehen. © getty 4/15 Der Grund war das Abbrennen von Pyrotechnik im Gästeblock. © getty 5/15 Immer mehr Feuerwerkskörper wurden gezündet... © getty 6/15 ...was zu diesen irren Bilder führte. © getty 7/15 Zudem zierte ein Transparent mit der Aufschrift "Videobeweis abschaffen" den Stuttgarter Block. © getty 8/15 Ausgerechnet nach nur wenigen Minuten musste der Videobeweis dann herhalten. Schiedsrichter Christian Dingert nahm richtigerweise den Treffer von Dennis Aogo wegen einer Abseitsstellung von Nicolas Gonzalez zurück. © getty 9/15 Nach der Pause ging es weiter. Dieses Mal waren es jedoch die Berliner, die Pyrotechnik abbrannten. © getty 10/15 Natürlich waren die sogenannten "Fans" zur Unkenntlichkeit vermummt, um den nachfolgenden Strafanzeigen zu entgehen. © getty 11/15 Die Stuttgarter hatten für die zweite Hälfte noch ein bisschen was übrig und antworteten prompt auf die Berliner Pyro-Technik-Show. © getty 12/15 Nach dem Abpfiff brachen in Berlin alle Dämme. Auf den Rasen wurden weitere Feuerwerkskörper gezündet. © getty 13/15 Der Großteil der Fans feierte jedoch friedlich und ließ seiner Freude einfach freien Lauf. © getty 14/15 Manche eher leiser ... © getty 15/15 Und manche eher laut. Jaaaaa!

Erst nach gut 15 Minuten kam Union ins Spiel, ein Schuss von Reichel wurde in letzter Sekunde abgeblockt. Danach agierten beide Mannschaften fast ausschließlich mit langen Bällen. Erst in Minute 29 tauchte Donis gefährlich vor dem Union-Tor auf. Stuttgart machte zwar das Spiel (knapp 60 Prozent Ballbesitz), die Eisernen schafften es dagegen, den Ball nicht in die gefährliche Zone kommen zu lassen. Und das sehr variabel, ob nun im 4-3-3 oder im 4-2-2.

Mit Beginn der zweiten Hälfte brachte VfB-Coach Willig Mario Gomez für Gonzalez. Damit stellten die Schwaben von 4-2-3-1 auf 4-3-1-2 um. Die langen Bälle fanden mit Gomez nun einen Abnehmer, Nennenswertes gelang aber auch ihm nicht. Rund eine halbe Stunde vor Ende tauchte erst Prömel gefährlich vor Zieler auf, vergaß dabei aber das Spielgerät. Kurz darauf traf Abdullahi innerhalb von zwei Minuten zweimal nur den Pfosten.

Stuttgart kam in der Schlussphase nicht mehr zum erlösenden Treffer. In der Schlussphase warfen sie zwar alles nach vorne, kamen aber nicht am starken Torwart Gikiwiecz vorbei. Der hielt kurz vor Schluss toll gegen Weltmeister Pavard.

Aufgrund des Abbrennens von massiver Pyrotechnik verzögerte sich der Anstoß beider Hälften. Immer wieder trieben dicke Rauchschwaden über den Platz.

Der Star des Spiels: Rafael Gikiwiecz (Union Berlin)

Der Schlussmann der Eisernen hatte viel zu tun. War immer zur Stelle und hielt den Kasten der Gastgeber mit starken Paraden sauber.

Der Flop des Spiels: Anastasios Donis (VfB Stuttgart)

Ein sehr unglücklicher Auftritt des Angreifers. Stand zwar in der ersten Hälfte meistens richtig, konnte jedoch mehrfach aus aussichtsreicher Position das Leder nicht im Tor unterbringen. Mit der Hereinnahme von Gomez ging sein Zugriff zum Spiel verloren. Nach einer guten Stunde musste er für Didavi Platz machen.

Der Schiedsrichter: Christian Dingert

War in der hektischen Partie gleich von Beginn an gefordert. Richtig war es, den Treffer von Aogo nach Rücksprache mit dem VAR aufgrund der Abseitsposition von Donis nicht anzuerkennen. In der 32. Minute hätte er das Foul von Aogo an Andersson kurz vor dem Strafraum pfeifen und mit Gelb ahnden müssen. Die Gelbe Karte für Schmiedebach Anfang der zweiten Halbzeit war zwar berechtigt, er hätte allerdings den Vorteil abwarten müssen. Ebenfalls richtig war es, beim Zweikampf von Kabak gegen Abdullahi nicht auf Elfmeter zu entscheiden.