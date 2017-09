Die letzten Infos zu Hertha - FC Bayern

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Nach der 0:3-Demütigung in Paris brennt der Baum in München. Ein Sieg des FC Bayern in der Bundesliga ist Pflicht - doch die Hertha dürfte im eigenen Wohnzimmer etwas dagegen haben (So., 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Spiel Hertha BSC - FC Bayern München Datum Sonntag, 01. Oktober 2017 Uhrzeit 15:30 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Aufstellungen, Kader- und Team-News

wird geladen

Vorschau aufs Spiel

Der FC Bayern München gewann 11 der letzten 12 Duelle gegen Hertha (1:1 im letzten Aufeinandertreffen am 18. Februar 2017 im Olympiastadion).

Bayern verlor nur 1 der letzten 27 Bundesliga-Duelle mit der Alten Dame (20 Siege, 6 Remis). Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es am 14. Februar 2009 (1:2 auswärts).

Zuletzt 2006/07 kassierte Hertha BSC in den ersten 6 Partien einer Bundesliga-Saison weniger Gegentore (4) als in der laufenden Spielzeit (6). Weniger als die aktuell 6 eigenen Tore waren es letztmals in der Abstiegssaison 2009/10 (5).

Erstmals seit Februar 2012 (22. Spieltag 2011/12), also seit über fünfeinhalb Jahren, steht der FC Bayern zu einem so späten Zeitpunkt der Saison nicht auf Rang 1 oder 2. Damals wurde Borussia Dortmund am Saisonende Deutscher Meister.

Der FC Bayern verlor keines der letzten 25 Bundesliga-Spiele zur Wiesn-Zeit (20 Siege, 5 Remis) - die letzte Pleite gab es am 3. Oktober 2010 im Ruhrpott mit 0:2 in Dortmund.