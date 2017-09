Die letzten Infos zu Köln - Leipzig

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Zum Abschluss des 7. Spieltags reist RB Leipzig nach Köln. Die Rheinländer sind nur knapp am schlechtesten Saisonstart der Bundesligageschichte vorbeigeschrammt und lungern mit einem Tor und einem Punkt am Tabellenende. Die Bullen kommen mit einer Niederlage aus der Champions League im Gepäck zum FC (So., 18 Uhr im LIVETICKER).

Vorschau aufs Spiel

Leipzig und Köln duellierten sich 2016/17 erstmals in Pflichtspielen - nach einem 1:1 auswärts in der Hinrunde gewann Leipzig zu Hause mit 3:1.

Mit Peter Stöger und Ralph Hasenhüttl treffen die aktuell einzigen österreichischen Trainer in der Bundesliga aufeinander. Stöger und Hasenhüttl haben eine gemeinsame Vergangenheit bei Austria Wien (1989 bis 1994).

Beim 0-0 in Hannover holte Köln den 1. Punkt in dieser Spielzeit. Mit nur 1 Punkt und -12 Toren spielt der FC die schwächste Bundesliga-Saison der Klubgeschichte. 1992/93 war es ebenfalls nur 1 Punkt nach 6 Partien, allerdings bei -9 Toren.