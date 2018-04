RB Leipzig: Trainer Ralph Hasenhüttl stellt seiner Mannschaft die Charakterfrage

Fed Cup Women National Team So 22.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

FC Turin Premier League ZSKA Moskau -

FK Krasnodar Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Superliga Boca Juniors -

Newell's Old Boys Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Serie A Juventus -

Bologna Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed)

RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl hat nach der 2:5-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim von seiner Mannschaft eine Reaktion gefordert und die Charakterfrage gestellt.

"Ich möchte gerne noch einmal den Charakter meiner Truppe sehen", sagte Hasenhüttl bei Sky. Den Charakter der Zuschauer habe er durch die Unterstützung trotz der deutlichen Pleite gesehen. "Das spricht für das, was wir aufgebaut haben. Wir müssen in den letzten Spielen schon noch einmal ein bisschen was zurückzahlen."

Leipzig ist nach drei Spielen ohne Sieg (zwei Niederlagen, ein Remis) auf Platz sechs abgerutscht. Auf Bayer Leverkusen auf Champions-League-Rang vier fehlen den Roten Bullen vier Punkte.

"Wenn wir in letzten Spielen nicht wieder eine Schippe drauflegen und die Fehler hinten abstellen, dann haben wir oben nichts verloren", sagte Hasenhüttl: "Dann haben wir zwar eine ganz nette individuelle Qualität, aber als Mannschaft nicht die Qualität, um da oben zu bestehen."

RB Leipzig kassiert 15 Gegentore in vier Spielen

Zum Durchhänger in der Bundesliga gesellte sich auch das Ausscheiden in der Europa League. Nach einem 1:0-Hinspielsieg gegen Olympique Marseille verlor RB in Frankreich mit 2:5. Nicht die einzige heftige Packung in den letzten Wochen.

"15 Gegentore in vier Spielen: Das habe ich als Trainer bisher auch nicht erlebt. Das ist nicht schön, das fühlt sich nicht gut an", sagte Hasenhüttl, der vom angeknacksten Selbstvertrauen seiner Mannschaft sprach.

"Wenn man so viele Tore zulässt, ist es schwer, dabei noch selber zu punkten. Das ist sicherlich der Schüssel. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir in der Lage sind, zu Null zu spielen", sagte Sportdirektor Ralf Rangnick.

Das Restprogramm von RB Leipzig