Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0:0: Wölfe verpassen Befreiungsschlag im Abstiegskampf

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Primera División Live FC Sevilla -

FC Barcelona Serie A Live Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue Live PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Eredivisie Groningen -

Ajax Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Super Liga Lucani -

Roter Stern Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Premier League Rostow -

ZSKA Moskau Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Superliga Boca Juniors -

Talleres Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis

Der VfL Wolfsburg hat einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Bundesliga verpasst. Am 28. Spieltag kamen die Wölfe auswärts bei Hertha BSC nicht über ein 0:0 hinaus. Der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz beträgt für Wolfsburg damit sechs Punkte.

Der VfL Wolfsburg zeigte, dass er den Abstiegskampf annehmen möchte und ging engagiert in die Partie. Dennoch hatte die Hertha zunächst ein leichtes Übergewicht. Bereits in der 5. Minute traf Leckie per Kopf nach einer Weiser-Ecke den Pfosten.

Nach etwa einer Viertelstunde kamen die Gäste besser ins Spiel, die mit ihrer größten Gelegenheit allerdings ebenfalls am Pfosten scheiterten (19.). Vor allem auf Seiten der Hertha krankte es häufig an der Genauigkeit und der Ausnutzung vielversprechender Situationen.

Mit offensiven Wechseln versuchten beide Trainer im Laufe der zweiten Halbzeit, offensive Akzente zu setzen. Nichtsdestotrotz bestimmten weiterhin Ungenauigkeit und Defensivdenken die Spielanlage beider Teams.

Erst in den letzten 20 Minuten intensivierte vor allem Wolfsburg seine Offensivbemühungen. Allerdings blieben die Angriffe ohne Ertrag. Unter dem Strich geht das 0:0 in Ordnung, da kein Team das Risiko entscheidend erhöhte.

Die Daten des Spiels Hertha BSC - VfL Wolfsburg

Gelb-Rote Karte: Guilavogui (90.+1, Wolfsburg, wiederholtes Foulspiel)

Beim 3:3 im Hinspiel gab es in der ersten Halbzeit mehr als doppelt so viele Schüsse (13:6) wie im Rückspiel. Damals kamen 5 davon aufs Tor, im Rückspiel kein einziger.

Die Hertha kassierte in der Rückrunde nur 7 Gegentore - weniger als alle anderen Teams. Sie schoss aber auch nur 6 Treffer - nur Hamburg weniger (5).

Seit Guilavoguis Wechsel zum VfL im August 2014 sah er von allen Wölfen die meisten Platzverweise in Pflichtspielen (3).

Mit 26 Punkten nach 28 Bundesliga-Partien spielt der VfL die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte - zuvor waren es zum Vergleichszeitpunkt immer mindestens 28 Punkte gewesen (2010/11).

Labbadia holte aus seinen ersten 5 Bundesliga-Spielen beim VfL nur 2 Punkte - es ist der schlechteste Start eines Wolfsburg-Trainers in der Bundesliga-Geschichte.

Der Star des Spiels: Niklas Stark (Hertha BSC)

Hatte Glück, dass sein abgelenkter Ball nur an den Pfosten und nicht ins eigene Tor flog. Darüber hinaus mit einer souveränen Leistung. Gewann zwei Drittel seiner Zweikämpfe, spielte die meisten Pässe und brachte knapp 90 Prozent davon an den Mann. Dazu mit den meisten klärenden Aktionen und den meisten Tacklings.

Der Flop des Spiels: Victor Osimhen (VfL Wolfsburg)

War überhaupt kein Faktor in der Wolfsburger Offensive. Gewann nur vier seiner zehn Zweikämpfe und brachte nur 71 Prozent seiner Pässe zum Mann. War an keinem Torschuss beteiligt und hatte keine Ballaktion im gegnerischen Strafraum. Folgerichtig in der Halbzeit für Didavi ausgewechselt.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Unterbrach die Partie in der 52. Minute wegen eingeschränkter Sichtverhältnisse durch starke Rauchentwicklung von Pyrotechnik aus dem Wolfsburg-Block. Sportlich jederzeit Herr der Lage und souveräner Spielleiter.