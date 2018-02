Doppelpacker Quaison schießt Mainz zum wichtigen Auswärtssieg bei Hertha BSC

NBA So 18.02. Erlebe den kompletten All-Star-Wahnsinn! Serie A So 18.02. Feinkost zum Mittagessen: Derby della Mole in Turin Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Super Liga Roter Stern -

Ivanjica Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV -

Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby County -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai CIty -

NorthEast Utd J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Serie A Cagliari -

Neapel Premier League Crystal Palace -

Tottenham Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkisch) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Defensor -

Gremio Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkisch) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Ligue 1 Nizza -

Lille Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting

Der 1. FSV Mainz 05 hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Bundesliga eingefahren. Am 23. Spieltag gewann der Tabellen-16. durch einen Doppelpack von Robin Quaison auswärts bei Hertha BSC mit 2:0 (1:0) und setzte sich damit vorerst vom Hamburger SV und dem 1. FC Köln auf den direkten Abstiegsplätzen ab.

Die Mainzer lieferten von Beginn an das von Pal Dardai angekündigte Kampfspiel. Die Gäste liefen die Hertha aggressiv an, störten damit deren Spielaufbau und gewannen deutlich mehr Zweikämpfe. Entscheidend war, dass Mainz aus der 3-1-4-2-Grundordnung heraus die Kontrolle über das Zentrum hatte. Die Berliner Doppelsechs mit Fabian Lustenberger und Per Skjelbred kam überhaupt nicht ins Spiel. Die Hertha kam deshalb nur durch Fernschüsse und Standardsituationen zum Abschluss (in der ersten Halbzeit kein einziger Schuss aufs Tor).

Zwar fehlte es auch den Rheinhessen an spielerischen Mitteln, lange Bälle erwiesen sich jedoch als effektives Mittel, um zu Torchancen zu kommen - auch weil sich die Berliner Verteidiger mehrere Stellungsfehler (Stark vor Berggreens Chance, Torunarigha vor Quaisons Chance) erlaubten.

Nach der Pause reagierte Dardai auf die spielerische Armut und brachte Mitchell Weiser für Skjelbred. Zwar zeigten die Hausherren in der Folge zumindest Ansätze von vielversprechenden Kombinationen, blieben dabei jedoch anfällig für die Konter der Mainzer. Einen solchen schloss Quaison nach einem erneuten Zuordnungsfehler in der Hertha-Defensive zum 2:0 ab, in der 74. Minute hätte Gerrit Holtmann freistehend nach einem einfachen Steckpass von Yoshinori Muto sogar das dritte Tor erzielen können.

In der Folge des zweiten Gegentreffers war bei den Berlinern jeglicher Wille gebrochen. Offensiv fiel ihnen nichts mehr ein, defensiv ließen sie immer wieder nach dem gleichen Muster Abschlüsse des Gegners zu. Unter dem Strich geht das Ergebnis aufgrund des höheren Engagements und der besseren Spielanlage der Mainzer bei einem zeitgleich taktisch und kämpferisch enttäuschenden Auftritt der Hertha völlig in Ordnung.

Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Quaison (40.), 0:2 Quaison (65.)

Zum fünften Mal blieb die Hertha in einer ersten Halbzeit in dieser Bundesliga-Saison ohne Schuss aufs Tor - nur Wolfsburg häufiger (siebenmal).

Mainz traf in fünf der letzten sechs Auswärtsspiele in der Bundesliga doppelt (dazu das 0:2 in Leverkusen am 20. Spieltag), hatte aber keines der vorherigen fünf Gastspiele (zwei Remis, drei Niederlagen) gewonnen.

Mainz gelang damit der erste Auswärtssieg seit beinahe einem Jahr. Zuletzt hatten die Rheinhessen am 25. Februar 2017 auf des Gegners Platz gewonnen (2:0 bei Bayer Leverkusen).

In keinem Spiel der laufenden Bundesliga-Saison hatte Mainz eine so schlechte Passquote (65 Prozent).

Der Star des Spiels: Robin Quaison

War von der indisponierten Hertha-Defensive nicht zu fassen. Gab die meisten Torschüsse aller Spieler ab (vier) und erzielte die beiden Tore, die die Partie entschieden.

Der Flop des Spiels: Per Skjelbred

Bekam auf der Doppelsechs neben Lustenberger keinen Zugriff aufs Spiel. Gewann nur zwei seiner neun Zweikämpfe, leistete sich mehrere Stellungsfehler und schaffte es nicht, Akzente nach vorne zu setzen. Wurde in der 56. Minute durch Mitchell Weiser ersetzt.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Martin Petersen

Musste nach einer guten Stunde erstmals durchgreifen und gab Balogun für ein übertriebenes Einsteigen Gelb. Ansonsten wenig gefordert und jederzeit souverän.

Die Reaktionen der Trainer

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben die erste Halbzeit verschenkt. Der Gegner hat so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Mainz hat das clever gemacht."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Wir waren heute sehr strukturiert und haben nur eine Torchance aus dem Spiel heraus zugelassen. Am Ende war unser Sieg sicherlich verdient. Das ist jetzt wieder eine Basis, auf die wir aufbauen können."