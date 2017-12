TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart: Wo kann ich das Spiel im TV sehen?

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN La Liga Sa 23.12. El Clasico auf DAZN:

Real Madrid vs. Barcelona Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Serie A Genua -

Atalanta Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo Funchal League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennaiyin -

Kerala Blasters Serie A Chievo Verona -

Bologna Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Serie A AC Mailand -

Atalanta Championship Aston Villa -

Sheff Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

Roma Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II

Die TSG Hoffenheim ist nach der jüngsten Schwächeperiode nur noch auf dem sechsten Platz. Am 16. Spieltag soll gegen den VfB daher wieder ein Dreier her. Doch auch die Stuttgarter haben keine Punkte zu verschenken.

Nur ein Sieg aus den letzten vier Partien - die TSG kommt derzeit nicht so recht in Fahrt. Die Quittung dafür: Platz sechs. Und wenn Hoffenheim nicht bald mehr Konstanz in die Ergebnisse bekommt, könnten weitere Teams vorbeiziehen.

Da kommt Stuttgart eigentlich wie gerufen: Der VfB ist selbst seit drei Spielen ohne Sieg und deshalb nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Wer schnappt sich den Dreier?

Spiel TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart Datum Mittwoch, 13. Dezember 2017 Uhrzeit 18:30 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Sky Bundesliga SkyGo

Aufstellungen, Kader- und Team-News

wird geladen

Vorschau aufs Spiel

Die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart trafen 16-mal in der Bundesliga aufeinander, die Bilanz spricht bei sieben zu vier Siegen für den VfB (dazu 5 Remis).

In Sinsheim holte die TSG sieben Punkte aus den letzten drei Partien gegen Stuttgart und erzielte in diesen drei Spielen stets mindestens zwei Tore (insgesamt 8).

Im März 2016 besiegte Stuttgart Hoffenheim mit 5:1 - bis heute Julian Nagelsmanns höchste Niederlage als Hoffenheim-Trainer in einem Pflichtspiel.