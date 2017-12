Schwache Borussia! Freiburg bezwingt Lieblingsgegner Gladbach

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Bundesliga Di Jetzt M05 - BVB: Die Highlights des Stöger-Debüts Premier League Live Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Live Burnley -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Roter Stern FIFA Club World Cup Al Jazira -

Real Madrid Eredivisie Groningen -

PSV Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian -

Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente Indian Super League Pune -

Bengaluru Coppa Italia Lazio -

Cittadella A-League FC Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese – Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Serie A AC Mailand -

Atalanta Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED)

Gegen Lieblingsgegner Borussia Mönchengladbach verschaffte sich der SC Freiburg durch einen 1:0 (1:0)-Sieg Luft im Abstiegskampf. Die Borussia verpasste den vorläufigen Sprung auf den dritten Platz und setzte die schwarze Serie im Breisgau fort.

Beide Mannschaften traten in einer 4-4-2-Grundformation gegeneinander an, wobei Freiburg nach kurzer Anlaufphase das Geschehen dominierte. Nachdem Kleindienst mit dem ersten gefährlichen Torabschluss noch an der Querlatte scheiterte, sorgte Nils Petersen vom Elfmeterpunkt für die Führung der Breisgauer.

Mit dem Vorsprung im Rücken war Freiburg nun das deutlich spielbestimmende Team und setzte der Borussia mit frühem Pressing immer wieder zu. Die frühen Ballgewinne im Gladbacher Aufbauspiel konnte die Streich-Elf aber zu selten in zwingende Tormöglichkeiten ummünzen. Gladbach ließ indes die letzte Konsequenz beim Anlaufen vermissen und leistete im Mittelfeld zu viele Ballverluste, um gefährlich vor das Freiburger Tor zu kommen.

Direkt nach Wiederanpfiff verpassten Petersen (46.) und Kleindienst (47.) das mögliche 2:0. Gladbach war weiterhin kaum präsent in den Zweikämpfen und fand keine Mittel gegen die aufmerksame Defensive der Streich-Elf, nur die fehlende Zielstrebigkeit der Freiburger hielt die Borussia weiterhin im Spiel.

Erst in der Schlussphase der Partie, als sich Freiburg zurückzog und den Sieg absichern wollte, kam Gladbach zu Einzelaktionen in der Offensive, ohne dabei das gegnerische Tor oft in Gefahr zu bringen. Freiburg verbuchte letztendlich einen nie gefährdeten Erfolg und verschafft sich damit Luft im Abstiegskampf.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Petersen (20.)

Das zwischenzeitliche Tor 1:0-Führung war der dritte Freiburger Treffer in Folge, der aus einem Elfmeter resultierte und von Petersen verwandelt wurde. Kein Team bekam in dieser Saison bislang mehr Elfmeter zugesprochen als Freiburg (5).

Seit zehn Heimspielen ist Freiburg nun unbesiegt gegen Gladbach, gegen keinen Gegner gab es eine längere Ungeschlagen-Serie.

Gladbach verschuldete zum ersten Mal in dieser Saison einen Elfmeter und stellt die drittschwächste Defensive der Liga (27 Gegentore).

Der Star des Spiels: Nicolas Höfler

Stand mit zehn Balleroberungen sinnbildlich für die konsequent anlaufende Freiburger Mannschaft und wusste darüber hinaus mit einer Passquote von knapp 86 Prozent auch als Ballverteiler zu überzeugen.

Der Flop des Spiels: Vincenzo Grifo

War bei der Rückkehr zu seinem Ex-Klub kaum in das Angriffsspiel seiner Mannschaft eingebunden. Gewann nur die Hälfte seiner Zweikämpfe, hatte die schwächste Passquote aller Gladbacher (66%).

wird geladen

Der Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Zeigte nach dem Kontakt mit dem Videoschiedsrichter mit Verspätung auf den Elfmeterpunkt, erst die Zeitlupe offenbarte den Kontakt von Jannik Verstergaard an Petersen. Danach wenig gefordert in einer Partie ohne strittige Szenen. Ließ kurz vor Ende Gnade vor recht ergehen, als er den bereits verwarnten Zakaria nicht vom Platz stellte.

Die Reaktionen der Trainer

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Das Team hat fußballerisch viel gut gemacht. Ich denke, der Sieg in Köln hat sich positiv ausgewirkt. Wir sind die verdienten Sieger. Wir müssen den Ball flachhalten."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Ich denke, dass Freiburg absolut verdient gewonnen hat. Nicht der Videobeweis war für die Niederlage entscheidend, sondern die Leistungen der Teams. Wir haben zu wenig gemacht, um auswärts etwas zu holen."