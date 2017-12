Schalke rettet Sieg gegen Augsburg und springt auf Platz zwei

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Der FC Schalke 04 hat dank eines umstrittenen Elfmeters sein Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 3:2 (1:0) gewonnen. Das Team von Trainer Domenico Tedesco zieht damit an RB Leipzig vorbei und liegt auf Rang zwei.

Schalke tat sich zu Beginn schwer mit den früh anlaufenden und kompakt verteidigenden Augsburgern. McKennie vergab die einzige Torchance der Anfangsphase, als der Mittelfeldspieler den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie brachte. Die Augsburger hielten den Gegner ansonsten weit weg vom eigenen Tor, ließen durch die Konzentration auf die Defensivabteilung aber auch jegliche Torgefährlichkeit vermissen.

Das deutliche Plus an Ballbesitz (1. Halbzeit: 67 Prozent) konnte Schalke aber ebenfalls nicht in weiterer Torchancen umwandeln, weil der letzte bzw. vorletzte Pass zu ungenau war. Wie aus dem Nichts sorgte di Santo mit dem zweiten Torschuss aber doch noch für die Schalker Halbzeitführung, als er per Hacke zum 1:0 einnetzte.

Nach dem schnellen zweiten Gegentreffer lockerte Augsburg den Abwehrriegel und verlagerte das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte, Schalke verlor die Spielkontrolle. Durch Caiuby belohnte sich Augsburg nach einem Standard für die Angriffsbemühungen.

Auch in der Folgezeit blieb Augsburg das wesentlich aktivere Team gegen abwartende Schalker und kam zum verdienten Ausgleich. Fast postwendend konterte Caliguiri den Ausgleich ebenfalls vom Punkt, als Harit nach einem Konter gegen Hitz zu Fall gekommen war - ein strittige Entscheidung. Augsburg warf im Anschluss nochmal alles nach vorne, kam jedoch zu keiner Torchance mehr und musste eine unglückliche Niederlage hinnehmen.

Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 di Santo (44.), 2:0 Burgstaller (47.), 2:1 Caiuby (64.), 2:2 Gregoritsch (79., FE), 3:2 Caligiuri (83., FE)

S04 verlor noch kein Pflichtspiel mit Burgstaller und di Santo zusammen in der Startelf. In diesen 8 Pflichtspielen (5 Siege, 2 Remis) trafen die Knappen immer.

Die Knappen trafen bereits zum 12. Mal nach einem ruhenden Ball - Ligahöchstwert mit Hertha BSC.

Der FCA verlor nach Halbzeitrückstand die letzten 7 BL-Auswärtsspiele allesamt.

Der Star des Spiels: Amine Harit

Initiator des ersten Schalker Treffers, als er sich gegen Philipp Max durchsetzte und für di Santo auflegte. Holte auch den Elfmeter zum entscheidenden Siegtreffer heraus und brachte 83,3 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mitspieler.

Der Flop des Spiels: Alfred Finnbogason

Bis zu seiner Auswechslung nahezu unsichtbar in der Augsburger Offensive. Mit 66,7 Prozent hatte der Isländer zudem die schwächste Passquote seines Teams.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Sven Jablonski

Wurde in einer fair geführten Partie vor keine Probleme gestellt und kam in der ersten Halbzeit ohne gelbe Karte aus. Schlichtete die Diskussionen nach dem Treffer zum 2:0 souverän und verwarnte Marwin Hitz für sein Protestieren. Der Elfmeterpfiff vor Schalkes 3:2 war allerdings umstritten, weil Harit schon zu Boden sank, bevor der leichte Kontakt mit Hitz zustande kam.