FC Bayern München vor Verpflichtung von Philippe Coutinho: Einigung mit FC Barcelona erzielt

Der FC Bayern München steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Philippe Coutinho. Der FC Barcelona bestätigte SPOX und Goal am frühen Freitagabend, dass sich die Parteien über einen Wechsel einig sind, es fehle lediglich noch die Unterschrift.

Wenig später sprach Barca-Direktor Guillermo Amor im spanischen Fernsehen: "Wir können bestätigen, dass es im Prinzip eine Einigung über eine Ausleihe von Coutinho gibt."

Beim Liga-Auftakt von Barca am Freitagabend gegen Athletic Club steht Coutinho nicht im Kader. Der 27-Jährige soll am Sonntag nach München zum Medizincheck reisen. Bereits am Dienstag hatte ein Sprecher des spanischen Meisters das Interesse der Bayern bestätigt.

Wie das Leihgeschäft aussehen soll, ist weiter unklar. Wie die Mundo Deportivo am Dienstag berichtete, lehnte Barca ein erstes Angebot der Bayern - angeblich eine zweijährige Leihe ohne verpflichtende Kaufoption im Anschluss - ab. Möglicherweise kamen die Münchner Barca in dieser Hinsicht entgegen.

Bayern-Trainer Niko Kovac wollte sich vor dem Bundesliga-Auftakt im Interview mit DAZN nicht zu Coutinho äußern: "Wir wollen uns auf das erste Bundesligaspiel konzentrieren."

Coutinho-Wechsel zum FC Bayern nur Barcas Plan B

Ein Wechsel von Coutinho an die Isar war ursprünglich aber nur Barcelonas Plan B. Die Katalanen hätten Coutinho gern in einem Tauschgeschäft an Paris Saint-Germain abgegeben, um eine Rückkehr von Neymar zu finanzieren.

Coutinhos Wechsel zum FC Bayern könnte ein Indiz dafür sein, dass aus der Neymar-Rückkehr zu Barca nichts wird.

Philippe Coutinho im Steckbrief