FC Bayern: Sanches vor dem Absprung - bereits alles klar mit Roca?

Renato Sanches steht angeblich unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Bayern zum OSC Lille. Derweil sollen sich die Münchner bereits mit Marc Roca von Espanyol Barcelona einig sein.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird Sanches noch am Freitag den Medizincheck in Lille absolvieren. Die Bild will erfahren haben, dass der 22-jährige Portugiese seinen Spind an der Säbener Straße bereits geräumt hat.

Demnach überweisen die Franzosen 25 Millionen Euro nach München, Sanches soll in Lille einen Vertrag bis 2024 unterschreiben.

Ein Wechsel von Sanches zum Champions-League-Teilnehmer aus Frankreich hatte sich nach einem Bericht der L'Equipe bereits in den vergangenen Tagen angebahnt. Bayern-Trainer Niko Kovac wollte sich zu den Gerüchten nicht äußern und verwies lediglich auf das bis zum 2. September geöffnete Transferfenster. Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic vermied ein klares Statement.

Wende durch Sanches-Kritik nach dem Hertha-Spiel?

Nachdem sich Sanches - trotz zwischenzeitlicher Leihe zu Swansea City - seit seinem Wechsel im Sommer 2016 nie beim deutschen Rekordmeister durchsetzen konnte, wurde immer wieder über einen Abgang des Europameisters gemutmaßt. Dennoch stellte der FC Bayern noch vor wenigen Wochen klar, Sanches nicht ziehen lassen zu wollen.

Dass sich nun doch eine Wende anbahnt, könnte mit dem vergangenen Wochenende zu tun haben: Beim Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC (2:2) kam Sanches nur fünf Minuten zum Einsatz und beklagte sich danach öffentlich über mangelnde Einsatzzeiten, was ihm wiederum Kritik von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge einbrachte. Zudem schwänzte er das Auslauf-Training nach dem Spiel, wofür er eine Geldstrafe vom Verein aufgebrummt bekam.

FC Bayern angeblich mit Marc Roca einig

Anscheinend haben die Bayern in Marc Roca bereits einen Ersatz gefunden. Wie die französische Zeitung L'Equipe meldet, haben sich die FCB-Bosse bereits mit dem defensiven Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona geeinigt.

Demnach ist der deutsche Rekordmeister bereit, die 40 Millionen Euro, die in der Ausstiegsklausel für den 22-jährigen Spanier fixiert sind, an den La-Liga-Klub zu bezahlen.

Über ein Münchner Interesse an Roca wird schon seit mehreren Wochen spekuliert. Bislang war dem FCB die verankerte Ablösesumme aber wohl zu hoch - eine Tatsache, die sich mit den Einnahmen eines Sanches-Verkaufs erübrigen würde.

Roca wurde im Sommer mit Spaniens U21-Nationalmannschaft Europameister und überzeugte während des Turniers mit guten Leistungen. In Barcelona steht er eigentlich noch bis 2022 unter Vertrag.