FC Bayern: Ivan Perisic gegen Hertha BSC gesperrt

Titelverteidiger Bayern München muss beim Saisonauftakt in der Bundesliga ab Freitagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER und LIVE auf DAZN) auf Neuzugang Ivan Perisic verzichten. Grund dafür ist eine Sperre aus der abgelaufenen Spielzeit in Italien.

In der letzten Partie für Inter in der vergangenen Saison der Serie A gegen den FC Empoli hatte Perisic seine fünfte Gelbe Karte gesehen, die Sperre von einem Spiel gilt saisonübergreifend und auch nach dem Wechsel zu den Bayern. Das geht aus der offiziellen Bundesliga-Homepage hervor.

Die Kandidaten für die beiden offensiven Außenpositionen beim FCB heißen damit am Freitag Kingsley Coman, Thomas Müller und Serge Gnabry. Beim 3:1 im DFB-Pokal am Montagabend gegen Energie Cottbus hatte Trainer Niko Kovac in seiner Startformation auf den Franzosen Coman und Ex-Weltmeister Müller gesetzt.

Perisic, der in der Bundesliga bereits für den BVB und den VfL Wolfsburg auf Torejagd ging, erhält in München das Trikot mit der Nummer 14.