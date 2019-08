FC Bayern München in der Champions League live im TV und Livestream sehen: Übertragung auf DAZN und Sky

Der FC Bayern ist für die Champions-League-Saison 2019/2020 in Gruppe B gelost worden. Hier findet Ihr alle Informationen zur Gruppenphase des deutschen Rekordmeisters. Wer sind die Gegner der Bayern? Wann finden die Spiele statt? Und wo kann man sich die Partien des FCB im TV oder Livestream anschauen?

Hole Dir jetzt den kostenlosen Probemonat und schaue mehr als 100 Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv in voller Länge auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Bayern in der Champions League: Gruppe und Auslosung

Der FC Bayern geht zum 12. Mal in Serie in der Champions League an den Start. 2013 setzten sich die Münchner letztmals die Krone in der Königsklasse auf. Seither war für den deutschen Meister der vergangenen sieben Jahre immer spätestens im Halbfinale Endstation.

Der FCB wurde bei der Auslosung am 29. August 2019 in Gruppe B gelost.

Team Topf FC Bayern München Topf 1 Tottenham Hotspur Topf 2 Olympiakos Piräus Topf 3 Roter Stern Belgrad Topf 4

FC Bayern in der Champions League: Der Spielplan

Für die Münchner beginnt das Abenteuer Königsklasse am Mittwoch, den 18. September 2019, mit dem Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Datum Runde Gegner Ort Anstoß 18. September 1. Spieltag Roter Stern Belgrad Allianz Arena 21 Uhr 1. Oktober 2. Spieltag Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 21 Uhr 22. Oktober 3. Spieltag Olympiakos Piräus Karaiskakis-Stadion 21 Uhr 6. November 4. Spieltag Olympiakos Piräus Allianz Arena 18.55 Uhr 26. November 5. Spieltag Roter Stern Belgrad Stadion Rajko Mitic 21 Uhr 11. Dezember 6. Spieltag Tottenham Hotspur Allianz Arena 21 Uhr

© getty

FC Bayern in der Champions League: TV-Übertragung und Livestream

Vier der sechs Gruppenspiele des FC Bayern werden von Sky übertragen, zwei Partien laufen auf DAZN.

Datum Uhrzeit Begegnung Übertragung 18.09.2019 21 Uhr FC Bayern - Roter Stern Belgrad Sky 01.10.2019 21 Uhr Tottenham Hotspur - FC Bayern DAZN 22.10.2019 21 Uhr Olympiakos Piräus - FC Bayern Sky 06.11.2019 18.55 Uhr FC Bayern - Olympiakos Piräus Sky 26.11.2019 21 Uhr Roter Stern Belgrad - FC Bayern DAZN 11.12.2019 21 Uhr FC Bayern - Tottenham Hotspur Sky

Champions League 2019/20: Alle Termine

Am 30. Mai 2020 steigt das Champions-League-Finale im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Hier findet ihr alle Daten bis zum Finale:

Gruppe, 1. Spieltag: 17./18. September

Gruppe, 2. Spieltag: 1./2. Oktober

Gruppe, 3. Spieltag: 22./23. Oktober

Gruppe, 4. Spieltag: 5./6. November

Gruppe, 5. Spieltag: 26./27. November

Gruppe, 6. Spieltag: 10./11. Dezember

Achtelfinale, Hinspiele: 18./19./25./26. Februar

Achtelfinale, Rückkspiele: 10./11./17./18. März

Viertelfinale, Hinspiele: 7./8. April

Viertelfinale, Rückspiele: 14./15. April

Halbfinale, Hinspiele: 28./29. April

Halbfinale, Rückspiele: 5./6. Mai

Finale: 30. Mai

Champions League: Picking-System ab dem Achtelfinale

Bislang wurde lediglich die Übertragung für die Gruppenphase gepickt. Nach der Gruppenphase werden Sky und DAZN erneut picken und im Anschluss dann die Übertragung der jeweiligen Partien verkünden.

Champions League auf DAZN - Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der 2016 ins Leben gerufen wurde und mittlerweile zahlreiche Rechte hält. So können DAZN-Kunden nicht nur die Champions League und die Europa League verfolgen, sondern auch die internationalen Topligen in Spanien, Italien und Frankreich.

Doch damit nicht genug: Durch eine Kooperation mit Eurosport hat DAZN alle Freitagsspiele der Bundesliga sowie alle Montagsspiele im Programm.

Der erste Monat ist kostenlos, danach kostet das Abo 11,99 Euro. Alternativ kann man sich ein Jahresabo für 119,99 Euro sichern. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!