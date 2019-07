FC Bayern: Rummenigge kritisiert Trainer Kovac für Aussagen im Transferpoker um Leroy Sane

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Trainer Niko Kovac für dessen Aussagen im Transferpoker um Leroy Sane von Manchester City gerügt. Außerdem sprach der 63-Jährige über den Abschied von Mats Hummels und die Zukunft von Jerome Boateng.

"Mir hat die Aussage nicht gefallen und daraus mache ich auch keinen Hehl", sagte Rummenigge im ZDF vor dem Testspiel des deutschen Rekordmeisters im Rahmen des Audi Cup 2019 in der Münchner Allianz Arena.

Rummenigge betonte dabei, dass der FC Bayern ein "sehr gutes Verhältnis" zum Premier-League-Meister pflege. Er wolle daran erinnern, "dass der Spieler noch immer bei Manchester City unter Vertrag ist und weder optimistische noch pessimistische Aussagen helfen."

Kovac hatte in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem ZDF gesagt, dass er bezüglich einer Verpflichtung Sanes "sehr zuversichtlich" sei und davon ausgehe, "dass wir ihn bekommen können".

Leroy Sane bei Manchester City: Spielerstatistiken 2018/19

Statistik Wert Spiele 47 Startelf-Einsätze 30 Einsatzminuten 2.694 Tore 16 Torvorlagen 14 Zweikampfquote (Premier League) 42 Prozent Passquote (Premier League) 84 Prozent

Rummenigge: Transfers? "Wir werden alle Geduld haben müssen"

Wie Kovac zu dieser Einschätzung gekommen sei, wisse Rummenigge nicht. "Ich habe immer gesagt, dass ich keine Wasserstandsmeldungen abgebe, und das werde ich auch heute nicht tun", sagte Rummenigge: "Wir arbeiten an Transfers. Was am Ende des Tages dabei rumkommt, wird man noch abwarten müssen. Wir werden alle etwas Geduld haben müssen."

Der FC Bayern bekundet seit geraumer Zeit sein Interesse am deutschen Nationalspieler. Die Sport Bild berichtete am vergangenen Mittwoch von "positiven Signalen" vonseiten des Sane-Managements in Richtung des Rekordmeisters, City-Trainer Pep Guardiola betonte hingegen zuletzt immer wieder, dass der Klub mit Sane verlängern wolle.

© getty

Bleibt Boateng beim FC Bayern? "Alles ist möglich"

Angesprochen auf die Zukunft von Jerome Boateng, dem Präsident Uli Hoeneß am Ende der vergangenen Saison einen Vereinswechsel nahegelegt hatte, zeigte sich Rummenigge von dessen Vorbereitung bisher positiv überrascht.

"Er hat das auf der Amerika-Tour gut gemacht, er kam schon relativ fit an und hat in den beiden Spielen, die er gemacht hat, sicherlich Pluspunkte gesammelt", sagte Rummenigge in Richtung Boateng.

Wie es mit Boateng, der vertraglich noch bis 2021 an die Münchner gebunden ist, weitergehe, müsse man abwarten: "Wir haben mit ihm Gespräche geführt, aber ich kann auch heute keine Aussage treffen. Da ist alles noch möglich."

Während ein Verbleib des 30 Jahre alten Innenverteidigers beim Rekordmeister demnach weiter ein Thema ist, wechselte Mats Hummels im Sommer von den Münchnern zum direkten Meisterschaftskonkurrenten Borussia Dortmund.

FC Bayern: Mögliche Zugänge des FCB im Sommer © getty 1/31 Ein paar neue Spieler hat Niko Kovac schon. Der Kader des FC Bayern ist aber immer noch zu klein. Wer könnte kommen? SPOX gibt einen Überblick über die Gerüchte um den FCB. © getty 2/31 LEROY SANE: Kovac ist im Poker um den Nationalspieler "sehr zuversichtlich", wie er dem ZDF verrät. "Leroy ist ein toller Fußballer, der das in England, aber auch in der Nationalmannschaft bewiesen hat. Ich gehe davon aus, dass wir ihn bekommen können." © getty 3/31 Nach Angaben der Sport Bild haben die Bayern positive Signale von Sanes Management erhalten. Der Vertrag des Flügelspielers bei Manchester City läuft noch bis 2021. Die Engländer hoffen, dass Sane verlängert. © getty 4/31 City-Coach Pep Guardiola würde Sane allerdings keine Steine in den Weg legen, wie er nach dem 6:1-Testspielsieg der Skyblues gegen Kitchee SC in Hong Kong erklärte. © getty 5/31 "Ich habe schon zwei- oder dreimal gesagt: Ich möchte, dass er bei uns bleibt. Es liegt aber nicht in unseren Händen. Er muss eine Entscheidung treffen. Wenn er gehen will, kann er das tun, aber wir hoffen natürlich, dass er bleibt", so Guardiola. © getty 6/31 Wie die Bild erfahren haben will, hat Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic während der US-Tour des FCB "grundsätzliche Verhandlungen" mit Manchester City aufgenommen. Einen ersten Kontakt zwischen den Klubs habe es demzufolge gegeben. © getty 7/31 City hat laut einem Bericht der AS schon einen Ersatz für Sane im Blick. Der Klub soll demnach bereit sein, die Ausstiegsklausel von Real Sociedads Talent Mikel Oyarzabal, welche bei 75 Millionen Euro liegt, zu bezahlen. © getty 8/31 Die Skyblues sollen bereits den Berater des 22-jährigen Flügelflitzers kontaktiert haben. In der abgelaufenen Saison erzielte der U21-Europameister 14 Tore in 41 Pflichtspieleinsätzen und bereitete weitere vier Treffer vor. © getty 9/31 GONCALO RAMOS: Die Fans der Bayern warten auf einen Kracher, aber laut Record aus Portugal wollen die Bajuwaren auch einen Youngster holen. Ramos spielte bisher vornehmlich in der Jugend von Benfica im offensiven Mittelfeld. © getty 10/31 Der 18-Jährige ist aber stark umworben. Neben den Bayern sollen auch Atletico, Liverpool und Valencia ein Auge auf den talentierten Dribbler geworfen haben. © getty 11/31 Ramos‘ Stern ging vor wenigen Wochen bei der U19-EM in Armenien auf. Für Portugal wurde Ramos mit vier Toren Torschützenkönig, im Halbfinale gelang ihm gegen Irland ein Dreierpack. Die Portugiesen unterlagen erst im Finale Spanien mit 0:2. © getty 12/31 MARC ROCA: Angeblich besteht Interesse am defensiven Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona. Radio Catalunya berichtete in seiner Sendung "Club de la Mitjanit", dass der FCB mit einem ersten Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro gescheitert sei. © getty 13/31 Das dementiert der FCB-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge: "Es hat keinen Kontakt und keine Verhandlungen mit dem Klub gegeben. Er hat aber meines Wissens eine Klausel im Vertrag." Diese liegt bei 40 Millionen Euro. © getty 14/31 Wie SPOX und Goal wissen, will Espanyol nicht verhandeln. Wenn Bayern also Roca haben möchte, müssten sie die volle Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro berappen. © getty 15/31 TIMO WERNER: Viele Gerüchte gibt es auch um Leipzigs Timo Werner, der schon eine ganze Weile mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Der Stürmer steht nur noch bis 2020 in der Messestadt unter Vertrag, die Bayern lauern. © getty 16/31 Am Freitag sorgte eine Meldung der Südwestpresse für Aufruhr, laut derer der Wechsel von Werner nahezu beschlossene Sache sei. © getty 17/31 Werners Berater, Karlheinz Förster, dementierte das aber gegenüber SPOX und Goal. "Ich war selbst überrascht, als ich das gelesen habe. Ich weiß nichts davon." © getty 18/31 Für Werner müssten die Bayern aber wohl tief in die Tasche greifen, die Bullen sollen 60 Millionen Euro fordern. Realistischer ist wohl eher ein ablösefreier Wechsel von Werner an die Isar im kommenden Sommer. © getty 19/31 OUSMANE DEMBELE: Ein Transfer des ehemaligen BVB-Stars würde nur zu einer Option werden, wenn Sane sich gegen die Bayern entscheidet - und der FC Barcelona Dembele ziehen lässt. © getty 20/31 Wie es mit Dembele weitergeht, hängt vor allem von der Zukunft von Neymar ab, der PSG bekanntlich verlassen möchte. Barca denkt an eine Rückholaktion. Gut möglich, dass Dembele zum Tauschobjekt wird. © getty 21/31 Wie der kicker berichtet, haben die Bayern mittlerweile Abstand von einem Dembele-Transfer genommen. Gründe für diesen Meinungsumschwung nennt das Fachmagazin jedoch nicht. © getty 22/31 CENGIZ ÜNDER: Wird vom kicker mit den Bayern als Perspektivspieler hinter Coman und Gnabry in Verbindung gebracht. Der 22-Jährige gilt als hochveranlagt, hat aber eine wechselhafte Spielzeit bei der AS Rom mit einigen Verletzungen hinter sich. © getty 23/31 Bereits im Oktober 2018 hatte es Gerüchte um Ünder - der links, rechts und zentral in der Offensive spielen kann - und den Rekordmeister gegeben. "Sie beobachten ihn ganz genau", sagte damals Seyit Mehmet Özkan, Präsident von Ünders Ex-Klub Altinordu. © getty 24/31 STEVEN BERGWIJN: Auch der Flügelstürmer von der PSV Eindhoven gehört offenbar zu diesem Kreis. Der Niederländer wird jedoch von mehreren Topklubs umworben. © getty 25/31 Bayern habe Bergwijn laut der Bild bereits im Januar in Doha beobachten lassen, als sich dessen Arbeitgeber PSV Eindhoven wie der FCB auf die Rückrunde vorbereitete. © getty 26/31 BRAIS MENDEZ: Die Bayern haben Kontakt zum spanischen Flügelspieler aufgenommen. Das bestätigte der Berater von Mendez gegenüber SPOX und Goal. Noch spielt der Spanier bei Celta Vigo. © getty 27/31 Der 22-Jährige besitzt aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro. Vigo wollte zuletzt verlängern, aber die Verhandlungen (Vertrag bis 2021) liegen auf Eis. © getty 28/31 Doch es gibt Konkurrenz für die Bayern. Auch der FC Sevilla, Lokalrivale Betis und der FC Villarreal sollen an dem 22-Jährigen interessiert sein. © getty 29/31 EMANUEL VIGNATO: Der 18-jährige Mittelfeldspieler wurde häufiger mit dem FCB in Verbindung gebracht, nun soll das Interesse aber konkreter werden. Laut Gazzetta dello Sport soll er ein Angebot zur Vertragsverlängerung bei Chievo abgelehnt haben. © getty 30/31 Demnach strebe das italienische Juwel einen Transfer zum deutschen Rekordmeister FC Bayern an. Dahingehende Gerüchte gab es bereits im Juni. In München würde er wohl erst einmal für die zweite Mannschaft auflaufen. © getty 31/31 BENJAMIN HENRICHS: Soll laut dem kicker in den Fokus des FCB geraten sein, steht aber noch bis 2023 bei Monaco unter Vertrag. War dort nach seinem Wechsel von Bayer 04 erst gesetzt, dann Reservist und am Ende wieder gesetzt.

FC Bayern: Hummels-Abschied für Rummenigge "aktzeptabel"

Für Rummenigge trotz der starken Rückrunde des ehemaligen Nationalspielers angesichts der Transfersumme (30,5 Millionen Euro) ein "akzeptabler" Transfer, dabei betonte er insbesondere das Alter von Hummels (31) und die Tatsache, dass es sonst keine Angebote für Hummels gegeben habe.

"Er war ein wichtiger Spieler, aber er hat mit dem Trainer ein Gespräch gehabt und ihn gefragt, wie er ihn in der neuen Saison sieht, und der Trainer wollte ihm keinen Stammplatz garantieren. Da hat Mats es bevorzugt, den Klub zu verlassen", erklärte Rummenigge das Zustandekommen des Hummels-Wechsels zum BVB.