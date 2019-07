Herbert Hainer: Das ist der mögliche Erbe von Uli Hoeneß beim FC Bayern

Uli Hoeneß wird angeblich sein Amt als Bayern-Präsident aufgeben und an Herbert Hainer abtreten. Wer ist der mögliche Hoeneß-Nachfolger an der Spitze des deutschen Rekordmeisters?

Am späten Dienstagabend wurde Fußball-Deutschland von einem medialen Beben erschüttert. Im Umkreis der bayrischen Landeshauptstadt München schlug der metaphorische Seismograph ganz besonders aus. Der Grund: Die Bild-Zeitung hatte berichtet, dass Bayern Münchens Langzeit-Boss und Erfolgsvater Uli Hoeneß bei der kommenden Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters im November dieses Jahres nicht zur Wiederwahl antreten wolle.

Hieße konkret: Hoeneß verabschiedet sich nach 40 Jahren aus der Klubführung des FCB, stellt gleichzeitig sein Amt als Präsident und Aufsichtsratchef zur Verfügung. Viel früher als erwartet, hatte der mittlerweile 67-Jährige doch bislang davon gesprochen, "in zwei oder drei Jahren" abtreten zu wollen. Einen Nachfolger präsentierte die Bild-Zeitung im Zuge ihrer überraschenden Veröffentlichung ebenfalls.

Der frühere adidas-Leiter und langjährige Hoeneß-Kumpel Herbert Hainer, der bei den Bayern als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender fungiert und in der Allianz Arena zumeist neben Hoeneß Platz nimmt, soll die Geschicke demnach leiten. Ein Niederbayer, dessen bemerkenswerte Vita durchaus Gemeinsamkeiten zum Hoeneß'schen Werdegang aufweist.

Netzreaktionen zu Hoeneß: Der erste Dominostein ist gefallen! 1/15 Uli Hoeneß steht offenbar vor seinem Abschied vom FC Bayern. Einem Bild-Bericht zufolge will er im November nicht mehr für das Amt des Präsidenten kandidieren. Hier sind die Netzreaktionen. 2/15 3/15 4/15 5/15 © getty 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15

Herbert Hainer über Freundschaft zu Hoeneß: "Ticken in vielen Dingen relativ gleich"

"Wir ticken in vielen Dingen relativ gleich", sagte Hainer mit Blick auf sich und Hoeneß in einem Doppelinterview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im September vergangenen Jahres. Eine Aussage, die Hoeneß nur bestätigen konnte: "Wir beide haben so viel gemeinsam durchgestanden, dass klar ist: Unsere Freundschaft hält, uns treibt nichts mehr auseinander."

Eine Bindung, die vor allem aufgrund von Schicksalsschlägen im Laufe der Zeit immer enger wurde. Hoeneß kümmerte sich, als Hainer 2006 den plötzlichen Tod seiner Tochter Kathrin verkraften musste, Hainer wiederum war "einer der ersten", die Hoeneß im Gefängnis besuchten.

Wie Hoeneß' Eltern betrieb auch Hainers Familie eine Metzgerei, in der der Sohn früh lernte, mit anzupacken. Als Schüler habe er dort in den Ferien geholfen und so sein erstes Geld verdient, verriet Hainer im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Meine Eltern haben versucht, uns Kindern beizubringen, dass man mehr Geld einnehmen als ausgeben muss. Das hat mich geprägt: stets auf die Kosten gucken und schauen, dass man mehr einnimmt. Im Grunde also normale kaufmännische Eigenschaften", erklärte er weiter.

© getty

Herbert Hainer träumte vom Profi-Fußball

Nebenbei begeisterte sich der gebürtige Dingolfinger für den Fußball und hegte sogar den Traum vom Profi, der allerdings nicht in Erfüllung gehen sollte. Anders, als bei seinem Bruder Walter, der für 1860 München dreimal in der Bundesliga auflief und 24 Zweitliga-Partien mit den Löwen bestritt.

An der Fachhochschule Landshut absolvierte er ein BWL-Studium, das er als Diplom-Betriebswirt abschloss. Seine unternehmerischen Fähigkeiten stellte er schon während seiner Studienzeit unter Beweis, als er mit einem Freund in der Heimatstadt die Kneipe Gußofen übernahm und diese in einen typisch englischen Pub umgestaltete. Ein Jahr danach verkaufte er das Geschäft mit Gewinn. Im Anschluss zog es Hainer zum globalen Konsumgüterhersteller Procter & Gamble, bei dem er zunächst mit dem Vertrieb von Waschmitteln betraut wurde.

"Die Grundprinzipien des Verkaufens sind immer gleich", sagte er dem Handelsblatt und konkretisierte: "Man muss Wettbewerbsvorteile und einen Kundennutzen kreieren, das Produkt in die entsprechenden Vertriebskanäle bringen und mit der Kommunikation unterstützen." Ein guter Verkäufer, so Hainer, "kann jedes Produkt verkaufen - wenn er davon überzeugt ist. Wenn sie Mist in Tüten haben, dann kann auch ein guter Verkäufer nichts machen."

Dabei vermochte Hainer nicht bloß seine Kunden zu überzeugen, sondern erarbeitete sich auch bei seinen Vorgesetzten einen ausgezeichneten Ruf, sodass nach eigenen Angaben jedes Jahr eine Beförderung ins Haus stand, ehe er 1987 bei adidas anheuerte. Bei dem Sportartikel-Giganten aus Herzogenaurach knüpfte der ehrgeizige Kaufmann nahtlos an seine Erfolge bei Procter & Gamble an, stieg als Vertriebsdirektor für Taschen, Schläger und Bälle ein, bekleidete in der Folge diverse verantwortungsvolle Positionen, um 2001 in den Vorstand berufen zu werden. Eine Tätigkeit, die Hainer insgesamt 15 Jahre ausübte und adidas währenddessen neu aufstellte.

Uli Hoeneß: Die besten Sprüche des Bayern-Machers © getty 1/47 Am 1. Mai 1979 trat Uli Hoeneß sein Amt als Bayern-Manager an - im Herbst 2019 wird er den Verein offenbar als Präsident verlassen. Seine besten Sprüche. © getty 2/47 Angesprochen auf eine angebliche Verpflichtung von Schalke-Keeper Nübel sagte Hoeneß nach dem Pokalspiel in Bremen: "Das ist eine Sache, die der Sportdirektor macht, weil das eine Investition unter 25 Mio Euro ist - und dafür bin ich nicht zuständig." © getty 3/47 Am 19. Oktober 2018 fand beim FC Bayern eine denkwürdige Pressekonferenz statt. Dabei hauten Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß verbal ordentlich auf die Pauke. © getty 4/47 Die Bayern-Granden rechneten mit den "respektlosen" Medien ab. Den Vorwurf, er habe sich mit seiner Kritik an Özil ("der hat einen Dreck gespielt") auch respektlos verhalten, konterte er: "Ich hätte nicht Dreck sagen sollen, sondern Mist." © getty 5/47 Selbstbewusst und bestimmt - das war Hoeneß schon immer, wenn es um seine Roten ging: "Der FC Bayern ist mit großem Abstand die beste deutsche Mannschaft. Das tut mir leid für alle anderen", sagte er einst © getty 6/47 Dass er mit dem Klub durch jede Krise gehen würde, kündigte er bereits vor seiner Haftstrafe an: "Ein Uli Hoeneß lässt den FC Bayern nie im Stich. Und wenn irgendein Problem entsteht, würde ich zur Not hier sogar ein halbes Jahr den Platzwart machen" © getty 7/47 "Der FC Bayern ist natürlich total modern. Karl-Heinz Rummenigge hockt den ganzen Tag vorm Computer und hat eckige Augen", kommentierte er mal sein Leben ohne Computer © getty 8/47 "Eine Biografie? Von mir? Never ever! Wenn ich die Wahrheit über das, was ich alles erlebt habe, schreiben würde, müsste man etwa zehn Bände machen - und ich müsste nach der Veröffentlichung nach Australien auswandern." Ob er die Worte später bereute? © getty 9/47 "Wir würden nie zum FC Bayern München gehen! - Niemals zu den Bayern gehen!", sangen die Toten Hosen einst. Hoeneß dazu: "Das ist der Dreck, an dem unsere Gesellschaft mal ersticken wird" © getty 10/47 Auf die Frage nach seinem Wunschgegner fürs Champions-League-Finale entgegnete der Bayern-Boss mal: "For me, it's scheißegal" © getty 11/47 Auf die Frage, ob er sich einen Transfer David Beckhams nach München vorstellen könne: "Es nützt dir nichts, einen zu holen, der immer bei Bravo Sport auf der Seite eins steht. Wir wollen einen haben, der beim Kicker auf Seite eins steht" © getty 12/47 Auch die eine oder andere Weisheit hatte Hoeneß schon parat: "Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1:1 ausgegangen wäre" © getty 13/47 Über Spieler- und Trainer-Ablösesummen sagte Hoeneß: "Die Wahnsinnspreise zahlen wir sicherlich nicht, aber die mittleren Wahnsinnspreise könnte ich mir schon vorstellen" © getty 14/47 Nicht mit allen Trainern pflegte er ein so gutes Verhältnis wie mit Guardiola: "Mit van Gaal haben wir das Double geholt und standen im Champions-League-Finale. Dass der menschlich eine Katastrophe war, steht auf einem anderen Blatt. Fachlich war er top" © getty 15/47 Einen hatte er besonders auf dem Kieker: "Er ist ein Selbstdarsteller mit außergewöhnlichem Hang zum Größenwahn. Daran hat sich nichts geändert", sagte er über Christoph Daum © getty 16/47 Über Daum lächelte Hoeneß, wenn es um Erfolg ging: "Der kann noch 100 Jahre spielen, der wird uns nie überholen." Daums Verpflichtung durch Eintracht Frankfurts Boss Heribert Bruchhagen kommentierte er mit den Worten: "Da war doch Pulver im Kaffee!" © getty 17/47 Über Bundestrainer Jürgen Klinsmann, den Hoeneß später zu den Bayern holte, schimpfte er: "Der soll hier herkommen und nicht ständig in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen" © getty 18/47 Mit Klinsmanns Methoden wurde Hoeneß nicht warm: "Da haben wir für zigtausend Euro Computer gekauft. Da hat er den Profis in epischer Breite gezeigt, wie wir spielen wollen. Wohlgemerkt wollen" © getty 19/47 Anders bei Heynckes: "Jupp hat einen Flipchart und 5 Eddingstifte. Da malt er auf die Tafel die Aufstellung des Gegners und sagt ein paar Takte. Mit Heynckes gewinnen wir für 12,50 Euro, bei Klinsmann haben wir viel ausgegeben und wenig Erfolg gehabt" © getty 20/47 "Wenn Klinsmann Obama ist, dann bin ich Mutter Teresa." Amen. © getty 21/47 Ebenso wenig hielt Hoeneß von einem seiner Ex-Spieler: "Wenn Matthäus Bundestrainer geworden wäre, das wäre wie wenn der Chefspion des KGB Bundeskanzler geworden wäre" © getty 22/47 Über den Wechsel von Lothar Matthäus zu Maccabi Netanya sagte der Bayern-Boss: "Hoffentlich hat die Frau Merkel demnächst nicht zuviel Arbeit, die diplomatischen Beziehungen zu verbessern" © getty 23/47 Da verwundern auch die nachfolgenden, durchaus sehr erheiternden, Worte über Matthäus nicht: "Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion" © getty 24/47 "Wenn einer 100 Millionen verdient, dann ist er trotzdem noch ein Mensch. Und wenn er kein Arschloch ist, dann geht ihm das nahe, wenn er seine Arbeit nicht mehr weitermachen darf", sagte er mal generell über Trainerentlassungen © getty 25/47 Sein Verhältnis zu Dortmund war nicht immer das beste: "Ich habe 5000 BVB-Aktien. Meine Frau hat sie gekauft. Ich wollte einfach mal schauen: Wie funktioniert so eine Aktie eines Fußball-Vereins? Bis jetzt habe ich viel Geld damit verloren" © getty 26/47 Seine Aufgaben im November 2004 kommentierte er zynisch: "Früher habe ich 80 Prozent meiner Arbeitszeit mit den Spielern verbracht. Heute verwende ich 80 Prozent darauf, das Geld einzutreiben, um sie finanzieren zu können" © getty 27/47 Klare Worte für die Blauen: "Wenn uns der TSV 1860, aus welchen Gründen auch immer, bitten sollte, aus dem jetzigen Vertrag auszusteigen, dann werde ich die Kapelle, die die Sechziger aus dem Stadion begleitet, persönlich mit dem Defiliermarsch anführen" © getty 28/47 2010 vor einem Auftritt als Gastredner bei der CSU-Vorstandsklausur stellte Hoeneß klar: "Ich bin kein Besserwisser, sondern ein Bessermacher" © getty 29/47 Ein besonderes Verhältnis pflegte Hoeneß zu Franck Ribery. Über dessen Feier mit Luca Toni in einer Pizzeria sagte er: "Die müssen sich doch mal den Frust von der Seele saufen. Wir haben doch früher auch auf dem Oktoberfest die Maßen reingelassen" © getty 30/47 Hoeneß zu den Versuchen von Real Madrid, Ribery zu verpflichten: "Pedro Jimenez, Florentino Perez' Berater, hat ein paar Mal angerufen. Ich habe ihn gefragt, ob er Monopoly kennt. Das ist ein deutsches Spiel, das Kinder und Erwachsene gerne spielen ..." © getty 31/47 "... und bei dem der FC Bayern vor zwei Jahren die Schlossallee gekauft und darauf vier Hotels gebaut hat. Die gibt man nur wieder her, wenn man in Not oder pleite ist. Es sei denn, einer kommt drauf, der sich da hinwürfelt. Und dann wird es teuer" © getty 32/47 Die Thematik beendete Hoeneß öffentlich mit einem Seitenhieb: "Nächstes Jahr kommt eher der Gerichtsvollzieher nach Madrid als Franck Ribery" © getty 33/47 Doch die eigenen Spieler erhielten nicht nur Rückendeckung. Über Schweinsteiger sagte er 2006: "Dem wurde zu viel Puderzucker in den Hintern geblasen. Immer soll die Sonne scheinen. Aber in Zukunft regnet es auch mal, wenn die Leistung nicht stimmt" © getty 34/47 Hoeneß zur Herbstmeisterschaft 2011: "Wenn du immer Zweiter, Dritter, Vierter mit 10 Punkten Abstand bist, macht dich das krank. Da hast du keine schönen Wochenenden. Mit so einem schönen Weihnachtsergebnis gewinnt man für zwei Monate Lebensqualität" © getty 35/47 Das Meisterrennen 2007, als Bremen den Bayern nahe kam, kommentierte er mit einer unvergessenen Aussage: "Die sollen ruhig oben stehen bis Weihnachten. Aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Am Ende wird der FC Bayern wie immer oben stehen" © getty 36/47 Folgende Aussage dürfte Thomas Müller aus der Seele sprechen. Über WM-Qualifikationsspiele gegen "Exoten" sagte Hoeneß: "Wenn man gegen Liechtenstein spielt, kann man auch gegen den FC Tegernsee spielen!" © getty 37/47 Über das Engagement der FCB-Spieler gegen Gewalt: "Die Spieler waren total begeistert von der Aktion. Das ist eines der wenigen Dinge, wo sie einmal nicht ihre Berater fragen müssen" © getty 38/47 Im November 2004 bekam Schalke eine seiner vielen Watschen ab: "Wir haben etwa so viel Festgeld wie der FC Schalke Schulden. Deswegen werden sie uns vielleicht irgendwann sportlich nahekommen, aber in den Finanzen brauchen sie noch 20 Jahre" © getty 39/47 Den FCB sah er oft benachteiligt: "Als Schalke den UEFA-Cup gewann, wollten sie dort den Notstand ausrufen. Wenn Werder im Halbfinale ist, flippen alle aus und tragen grün-weiße Unterwäsche - aber wenn Bayern da spielt, ist es plötzlich der Verlierer-Cup" © getty 40/47 Unnachahmlich sagte er mal über Reiner Calmund: "Der sagt zu allem irgendwas. Stoßen in Tschechien zwei Spieler mit dem Kopf zusammen, weiß er, dass das in Leverkusen 1934 auch schon passiert ist" © getty 41/47 Unvergesslich auch seine Brandrede zu den eigenen Fans auf der Jahreshauptversammlung 2007: "Das ist eine populistische Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass wir kritisiert werden, die wir uns hier jahrelang den Arsch aufreißen ..." © getty 42/47 "... Was glaubt ihr, wer euch finanziert? Die Leute aus den Logen, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen. Eure Scheißstimmung, da seid ihr doch für verantwortlich und nicht wir!" © getty 43/47 Gehalt ist relativ, machte Hoeneß 2012 in der ARD-Talkshow "Günther Jauch" klar: "Unsere Spieler kicken schon jetzt eine Halbzeit fürs Finanzamt, da kommen wir nicht weiter, wenn man 60 oder 70 Prozent nimmt" © getty 44/47 Hoeneß 2012 zu "Die Welt" über Schwarzgeld in der Liga: "Es ist unklug, solche Dinge zu machen, denn irgendwann kommt doch immer alles raus. Und es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, ins Gefängnis zu wandern, nur um ein paar Mark Steuern zu sparen" © getty 45/47 Eine Aussage, die ihm später als unmoralisch ausgelegt wurde: "Ich weiß, dass das doof ist. Aber ich zahle volle Steuern", wurde Hoeneß 2005 in einem Interview der "Bild-Zeitung" zitiert © getty 46/47 Im Interview mit der "Zeit" (Mai 2013): "Ich fühlte mich in diesen Tagen auf die andere Seite der Gesellschaft katapultiert, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich mache mir riesige Vorwürfe. Ich habe Riesenmist gebaut, aber ich bin kein schlechter Mensch" © getty 47/47 Längst aber ist Uli Hoeneß zum FC Bayern zurückgekehrt und wieder in Amt und Würden. Schließlich sagte er ja selbst einmal: "Ich werde dem Verein solange dienen, bis ich nicht mehr atmen kann"

Herbert Hainer: Der "Cookie Cutter" führt adidas zum Erfolg

Hainer richtete den Fokus auf die Konzernzentrale, bündelte Werbemillionen auf wenige Top-Sportler und -Vereine, erwarb zehn Prozent an der FC Bayern München AG (mittlerweile hält adidas 8,33 Prozent, Anm. d. Red.) und erschloss neue Märkte in Russland und China. Umstrukturierungen, die offenbar nicht bei allen Mitarbeitern Anklang fanden.

"Es gibt bei solchen Entscheidungen immer Leute im Unternehmen, die dagegen sind. Aber davon habe ich mich nicht beirren lassen", sagte er. "Als ich zum Beispiel diese Kekse abgeschafft habe, die in Konferenzen auf dem Tisch stehen, hat mich der Spiegel in einem großen Artikel der 'Cookie Cutter' genannt, obwohl das nichts Dramatisches war, 100.000 Mark vielleicht. Aber ich bin der Meinung, dass man auch mit solch kleinen Dingen Beispiele setzen kann."

Der Erfolg gab ihm letztlich - zumindest aus monetärer Sicht - recht: adidas verbuchte unter seiner Ägide enorme Umsatzsteigerungen und Rekordgewinne, bevor Hainer seinen Posten an Kasper Rorsted weitergab. Seit seinem Aus bei adidas genießt der 65-Jährige sein Rentnerdasein, trifft sich regelmäßig zum Golfspielen mit Hoeneß und ist neben seinem Engagement beim FC Bayern unter anderem Aufsichtsratsmitglied der Bayrischen Versicherungsbank und Lufthansa sowie Mitglied des Kuratoriums der Bundesliga-Stiftung. Im Zuge des Rücktritts von DFB-Präsident Reinhard Grindel wurde Hainer gar als möglicher Erbe gehandelt - sagte Spiegel-Informationen zufolge aber ab.

Uli Hoeneß will Entscheidung Ende August mitteilen

Nun könnte ein weiteres, ein enorm prestigeträchtiges Amt hinzukommen, sollte er tatsächlich Hoeneß-Nachfolger beim erfolgreichsten deutschen Fußballklub werden. Hoeneß selbst wollte sich auf Anfrage des kicker nicht zu den aufsehenerregenden Meldungen äußern. "Am 29. August werde ich dem Aufsichtsrat meine Entscheidung mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung", sagte er dem Fachmagazin.

Kein Dementi, keine Bestätigung. Derzeit deutet dennoch vieles darauf hin, dass der Bayern-Macher in einigen Monaten seinen Stuhl zugunsten Hainers räumen, dem Klub nach SPOX und Goal-Informationen allerdings als Mitglied des Kontrollgremiums erhalten bleiben wird. München darf sich also auf das nächste Erdbeben einstellen. Diesmal käme es aber nicht so unvermittelt wie jenes, das die Isar-Metropole am Dienstagabend erschüttert hatte.