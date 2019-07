FC Bayern - Rummenigge: Boateng? "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen"

Der Vorstandschef des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, hat sich vor dem Spiel der Münchner gegen Real Madrid (2 Uhr LIVE auf DAZN) zu den Personalien Renato Sanches und Jerome Boateng geäußert. Trainer Niko Kovac sprach außerdem über Gareth Bale.

Laut Rummenigge lag den Bayern "ein lukratives Angebot für Renato Sanches vor", mit dem sich der Spieler "auch ohne Frage befasst" habe: "Aber wir glauben an ihn und daran, dass er es bei uns packen kann."

Mit Blick auf die Zukunft von Innenverteidiger Jerome Boateng sei derweil "das letzte Wort noch nicht gesprochen", so Rummenigge: "Wir werden in aller Ruhe abwarten, wir müssen auch schauen, was noch auf dem Transfermarkt passiert. Dann werden wir mit ihm final besprechen, wie wir weiter vorgehen."

Zuvor hatte Kovac Boateng in der Bild gelobt: "Ich bin mit Jerome sehr zufrieden, wie mit dem Rest des Kaders auch. Er macht das außerordentlich konzentriert und gut. Die Trainingsleistung und auch die Spielleistung gegen Arsenal war sehr gut."

Kovac: "Sanches sieht seine Zukunft hier"

Kovac bestätigte außerdem auf einer Pressekonferenz in den USA den Verbleib von Sanches beim Rekordmeister. "Renato Sanches bleibt", sagte Kovac.

Nach einem klärenden Gespräch sei auch der zuletzt unzufriedene Portugiese wieder hochmotiviert. "Er sieht seine Zukunft hier", sagte der Bayern-Trainer, "deswegen bin ich davon überzeugt, dass er diese Saison mehr Einsätze bekommen wird als noch letzte Saison."

Kovac: Bale spielt in FCB-Planungen keine Rolle

Außerdem setzte Kovac den Spekulationen um Offensivstar Gareth Bale ein Ende. "Nein", sagte der Kroate auf die Frage, ob der wechselwillige Waliser von Real Madrid in den Planungen der Bayern eine Rolle spiele.

"Ich finde diesen Spieler sehr gut, wie ich auch andere gute Spieler gut finde", sagte Kovac ergänzend zu Bale: "Ich weiß nicht, welche Gedanken er hat."