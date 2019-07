FC Bayern, News und Gerüchte: Mats Hummels fehlte die Wertschätzung

Beim FC Bayern München fehlte Mats Hummels offenbar die nötige Wertschätzung. Franck Ribery warnt den FCB, Joshua Kimmich ist da schon deutlich optimistischer. Fiete Arp soll wohl bleiben. Das nächste Talent könnte im Anflug sein. Hier gibt's alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: BVB-Rückkehrer Mats Hummels fehlte Wertschätzung

Mats Hummels fehlte beim FC Bayern München offenbar die nötige Wertschätzung durch den Verein. Das deutete der Vater des Verteidigers nach der beschlossenen Rückkehr zu Borussia Dortmund an. "Ein Spieler wird in der Regel mit zwei Währungen bezahlt", meinte Hermann Hummels in der SportBild.

Er führte aus: "Zum einen ist es das Gehalt, zum anderen die Wertschätzung. Dabei hat jeder Spieler unterschiedliche Vorlieben. Bei uns spielt auch die Wertschätzung eine sehr wichtige Rolle." Hummels verzichtete für seinen Transfer zum BVB laut diversen Berichten auf eine nicht unwesentliche Summe an Gehalt.

FC Bayern: Mögliche Zu- und Abgänge des FCB im Sommer © getty 1/28 Drei Neuzugänge und fünf Abgänge sind beim FC Bayern sicher. SPOX gibt einen Überblick über alle Zu- und Abgänge sowie alle Gerüchte beim Rekordmeister. © getty 2/28 ABGÄNGE: Die Ära von Franck Ribery, Arjen Robben und Rafinha ist zu Ende. Außerdem brechen zwei gestandene Stars ihre Zelte in München ab. © getty 3/28 RAFINHA: Der brasilianische Routinier schließt sich seinem Heimatverein Flamengo an. "Ich bin fit und komme hierher, um Titel gewinnen", so der 33-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag. © getty 4/28 ARJEN ROBBEN: Der Niederländer sprach zuletzt von vier Optionen: "Ein Abenteuer außerhalb Europas", "eine Rückkehr nach Holland", das "Karrieende" oder doch nochmal "die absolute Spitze Europas". © getty 5/28 FRANCK RIBERY: Der 36-Jährige muss den FCB verlassen, würde aber gerne weiterspielen. Eine Option hat sich nun zerschlagen: die Western Sydney Wanderers von Trainer Markus Babbel werden ihn wohl nicht verpflichten. © getty 6/28 "Der aktuelle Stand ist so, dass wir ihn uns nicht leisten können. Ich hatte ein längeres Gespräch mit unserem Chairman und er ist leider nicht bereit, so tief in die Tasche zu greifen", sagte Babbel bei Sky. © getty 7/28 JAMES RODRIGUEZ: Seine zweijährige Leihe endet im Sommer und der FCB verzichtete darauf, die Kaufoption in Höhe von 42 Mio. Euro zu ziehen. Wo er in der neuen Saison spielt, ist noch offen - bei Real geht es nicht weiter. Neapel ist interessiert. © getty 8/28 MATS HUMMELS: Der FCB gibt den Innenverteidiger zum zweiten Mal an Borussia Dortmund ab. Bis zu 38 Millionen Euro soll der BVB an die Bayern zahlen. Wahrscheinlich ist, dass Hummels nicht der einzige Abgang in der Abwehrzentrale bleibt. © getty 9/28 RENATO SANCHES: Der Portugiese will dem Vernehmen nach unbedingt weg aus München. Ein möglicher Abnehmer soll nun Fenerbahce sein, wie der portugiesische "A Bola" berichtet. Bereits 2018 wollte der Süper-Lig-Klub Sanches zu sich lotsen. © getty 10/28 Ein weiterer Interessent ist der "L'Equipe" zufolge Paris St. Germain. Thomas Tuchel und Co. befinden sich auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler und waren schon mal an Sanches, der noch bis 2021 bei Bayern unter Vertrag steht, dran. © getty 11/28 JEROME BOATENG: Uli Hoeneß legte dem 2014er-Weltmeister bei der Meisterfeier im Mai nahe, sich einen neuen Verein zu suchen. Er wirke wie ein Fremdkörper und brauche eine andere Herausforderung, so der Präsident über den 30-Jährigen. © getty 12/28 Boateng-Berater Christian Nerlinger stellte jedoch klar, dass er und sein Klient sich "klar entschieden" hätten, "aufgrund der Erfahrung des vergangenen Sommers und unter den aktuellen Voraussetzungen keine Gespräche mit anderen Vereinen zu führen." © getty 13/28 Boa selbst sagte, dass er sich "klar vorstellen" könne beim FC Bayern zu bleiben. "Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell." © getty 14/28 Aktuell soll die Situation bei Boateng jedoch stagnieren. Nach kicker-Angaben gibt es derzeit "keine nennenswerten Anfragen". © getty 15/28 ZUGÄNGE: Zwar bekommt der Rekordmeister durch die Verpflichtungen von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard frisches Blut für die Defensive, allerdings könnte der FCB im Falle eines Boateng-Wechsels auch im Abwehrzentrum nochmal tätig werden. © getty 16/28 OZAN KABAK: Der 19-Jährige kann den Absteiger VfB Stuttgart dank einer Ausstiegsklausel für 15 Millionen Euro verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind auch die Bayern hinter ihm her. © getty 17/28 Laut Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat ist mit einem Abgang von Kabak zu rechnen. "Es wird einen Klub geben, der die Ausstiegsklausel zieht." Auch der AC Mailand wird als möglicher Abnehmer gehandelt. © getty 18/28 RODRIGO: Der spanische Sechser gilt als Wunschspieler von Hasan Salihamidzic. Der 22-Jährige hat sich mittlerweile für einen Abschied aus Madrid entschieden. Allerdings zieht es ihn wohl eher nach Manchester zu Pep Guardiola. © getty 19/28 Angesprochen auf das kolportierte Interesse an Rodrigo und einem angeblich bereits abgegebenen Angebot der Münchner, sagte Hoeneß: "Ich kenne den Spieler gar nicht." Das hatte er auch schon über Lucas Hernandez gesagt. © getty 20/28 LEROY SANE: Die Münchner haben bestätigt, dass sie versuchen wollen, Sane von Manchester City zu verpflichten. Ein Transfer gilt jedoch als unwahrscheinlich. Sane will laut der Süddeutschen Zeitung bei City bleiben. © getty 21/28 CALLUM HUDSON-ODOI: Zwar soll der FCB trotz der schweren Verletzung von Hudson-Odoi nach wie vor interessiert gewesen sein, allerdings macht das Rennen wohl nun doch der FC Chelsea. Bei Frank Lampard, dem neuen Trainer in spe, steht er hoch im Kurs. © getty 22/28 Nach Informationen von SPOX und Goal wird Hudson-Odoi seinen Vertrag bei den Blues vorzeitig zu stark verbesserten Konditionen verlängern und einen neuen Fünfjahresvertrag (5,9 Mio. Euro im Jahr) unterschreiben. © getty 23/28 FEDERICO CHIESA: Laut der Gazzetta dello Sport hat Federico Chiesa ein lukratives Angebot des FC Bayern (Jahresgehalt sieben Millionen Euro) abgelehnt. Zuletzt verkündete sein Klub Fiorentina, dass er Chiesa nicht gehen lassen wird. © getty 24/28 TIMO WERNER: Galt lange als einer der wahrscheinlichsten Wechselkandidaten. "Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, gibt es nur einen Verein, zu dem man wechseln kann“, hatte Werner im Dezember gesagt. © getty 25/28 Allerdings ist Werner aktuell kein ernstes Thema an der Säbener Straße. Es gibt Zweifel bei den Verantwortlichen, ob der Stürmer eine echte Verstärkung für den Rekordmeister wäre. Sein Vertrag bei RB läuft 2020 aus. © getty 26/28 ANTE REBIC (Eintracht Frankfurt) und NICOLAS PEPE (OSC Lille) galten lange Zeit als Transferziele des FC Bayern. Beide sind ähnlich wie Werner (einstweilen) vom Radar der Münchner verschwunden. © getty 27/28 KAI HAVERTZ: Neben den Bayern sollen auch Barcelona, Real Madrid und ManCity am Leverkusen-Juwel interessiert sein. Ein Wechsel in diesem Sommer gilt aber als unwahrscheinlich. © getty 28/28 Der 19-Jährige hat noch bis 2022 Vertrag und würde wohl mehr als 100 Mio. Euro kosten. Salihamidzic äußerte sich zuletzt kryptisch: "Havertz ist ein Toptalent. Wir müssen die Augen offen halten. Wir haben aber Respekt vor den Klubs, vor Rudi Völler."

FC Bayern: Joshua Kimmich hofft weiter auf Transfer von Leroy Sane

Bayern Münchens Joshua Kimmich hat die Hoffnung auf einen Transfer von Leroy Sane nicht aufgegeben. "Vielleicht ist am Ende für Leroy entscheidend, wo er eher die Champions League gewinnen kann. Wenn der FC Bayern Leroy da gute Aussichten vermittelt, haben wir vielleicht eine Chance", sagte er in der SportBild.

Allgemein blickt Kimmich optimistisch nach vorne: "Für mich ist es von großer Bedeutung, jedes Jahr die Chance zu haben, die Champions League zu gewinnen. Mein Ziel ist es sicher nicht, zittern zu müssen, ob wir die Gruppe oder das Achtelfinale schaffen. Wir alle haben das Ziel, dieses Ding zu holen."

Insbesondere mit der Generation rund um Kimmich, Kingsley Coman, Niklas Süle, Serge Gnabry und Leon Goretzka solle es klappen: "Wir wollen wie die Generation vor uns jedes Jahr ins Halbfinale oder Finale einziehen."

Die vergangene Saison betitelte Kimmich als "Auf-und-ab", ehrlich gestand er: "Wir wissen, dass es nicht nur Können war: Dortmund hat uns geholfen, auch im Pokal sind wir nicht marschiert. Ich denke, dass kein Spieler von uns mit der Saison 100 Prozent zufrieden sein kann."

© getty

FC Bayern,: Franck Ribery mit Transfer-Warnung

Der FC Bayern München muss auf dem Transfermarkt aktiv werden, warnt Ex-Profi Franck Ribery. "Bayern braucht Qualität, sie müssen investieren, nachrüsten! Ich verfolge sehr gespannt, was sie machen", sagte der Franzose der SportBild. Der Verein müsse "viele Abgänge kompensieren".

Selbst scherzte Ribery, der sich aktuell mit Läufen durch die Münchner Wälder fit hält, würde er sofort wieder unterschreiben: "Vielleicht rufen sie ja nochmal bei mir an, wenn es keine andere Lösung gibt. Nein, im Ernst: Das Kapitel FC Bayern als Spieler ist für mich traumhaft im Mai zu Ende gegangen."

Auf seine Ex-Mitspieler Kingsley Coman und Serge Gnabry würde Ribery nicht alleine vertrauen: "Beide sind gute Spieler, aber konstant eine Saison auf Top-Niveau zu spielen ist eine neue Herausforderung - zumal beide immer auch Probleme mit Verletzungen hatten. Bayern braucht mehr Flügelspieler."

Ribery würde einen Transfer von Leroy Sane deshalb begrüßen: "Er hat Top-Fähigkeiten, kann auf der rechten und linken Seite spielen. Ich bin gespannt, ob er sich wirklich für München entscheiden wird, Lust auf die Bundesliga hat." Selbst hat Ribery derweil seine Zukunft noch nicht geklärt. Angebote wären vorhanden, er warte aber auf eine familienfreundliche Lösung.

FC Bayern: Lucas Hernandez sieht Rekord-Ablöse nicht als Belastung

Bayern Münchens neuer Rekord-Transfer Lucas Hernandez kann mit der Höhe seiner Ablöse gut leben. "Für mich ist diese Ablösesumme überhaupt kein Problem. Ich verspüre dadurch kein Prozent mehr Druck, und ich verschwende daran auch keinen Gedanken und versuche so zu bleiben, wie ich bin", sagte er der SportBild.

Bereits seit geraumer Zeit steht sein Transfer zum FC Bayern fest, am 1. Juli wurde er offiziell mit der Rückennummer 21 präsentiert. "Es ist eine große Ehre für mich, dass ich die Nummer von Philipp Lahm bekomme", ordnete der Franzose ein.

Aktuell arbeitet er noch an seinem Deutsch: "Es wird von Tag zu Tag besser." Von Tag zu Tag besser wird auch das Knie des Verteidigers. Die Innenband-Verletzung ist überstanden, die US-Tour (15. bis 24. Juli) könnte erste Einheiten mit der Mannschaft bringen.

FC Bayern: Interesse an Emmanuel Vignato?

Der FC Bayern München ist laut Calciomercato an Emmanuel Vignato von Chievo Verona interessiert. Der 18-Jährige spielt aktuell in der U19 des italienischen Erstligisten, kam allerdings auch schon in zwölf Partien der Serie A zum Einsatz. Er würde wohl rund acht Millionen Euro kosten.

Vignato kommt bevorzugt über den rechten Flügel, kann allerdings auch im Zentrum spielen. Konkurrent im Werben um den U-Nationalspieler soll bislang der AC Milan sein, mit dem die Verhandlungen aber aufgrund monetärer Schwierigkeiten nicht voranschreiten.

Der Sommerfahrplan des FC Bayern München 2019

Datum Programm Ort 8. Juli Trainingsauftakt München 15.-24. Juli Audi Summer Tour Audi Summer Tour USA 30.-31-Juli Audi Cup München 3. August Supercup gegen Borussia Dortmund Dortmund ab 5. August Trainingslager Rottach-Egern 9.-12. August 1. Runde DFB-Pokal gegen Cottbus Cottbus 16. August 1. Spieltag Bundesliga gegen Hertha BSC München 25. August Fanclub Vilshofen Rot Weiß - FC Bayern Traumspiel gegen Fanclub Vilshofen Rot Weiß Vilshofen

FC Bayern, Gerücht: Fiete Arp soll wohl nicht ausgeliehen werden

Der FC Bayern München wird in der kommenden Saison wohl auf Neuzugang Fiete Arp bauen. Der junge Stürmer kam vom Hamburger SV zum Rekordmeister und galt bislang als möglicher Kandidat für eine Ausleihe. Der SportBild zufolge spielt er in den Kaderplanungen von Niko Kovac eine wichtigere Rolle.