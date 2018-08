FC Bayern München: Wer war die beste Nummer 10 aller Zeiten beim FCB?

In der Geschichte des FC Bayern München trugen viele Vereinsgrößen das Trikot mit der Nummer 10. SPOX möchte von euch per Voting wissen, welcher Spieler der beste aller Zeiten in diesem FCB-Trikot gewesen ist.

Der Präsident als Spielmacher mit der 10: Uli Hoeneß

Seit 1970 gehört Uli Hoeneß (mit Ausnahme einer kurzen Leihe zum 1. FC Nürnberg und des Gefängnis-Aufenhalts 2014-2016) ohne Unterbrechung zum FCB. Nachdem seine Zeit als Spieler schon überaus erfolgreich lief, setzte er nach seinem Karriereende noch einen oben drauf. Während seiner über 30 Jahre andauernden Tätigkeit als Manager stieg der heutige Rekordmeister zum erfolgreichsten Fußballverein Deutschlands auf - was zu großem Teil der Verdienst von Hoeneß ist. Seit dem Abschied von Franz Beckenbauer 2009 ist Hoeneß nun als Präsident des FCB tätig.

Weltmeister 1974

Europameister 1972

3x Europapokal der Landesmeister

3x Deutscher Meister

1x Deutscher Poklasieger

Uli Hoeneß FC Bayern München Spiele 327 Tore 108 Assists 58

1992 bis 2000: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus kam 1984 für eine Ablöse von zweieinhalb Millionen D-Mark von Borussia Mönchengladbach und sollte bei den Bayern keine geringere Lücke als die von Paul Breitner und Karl-Heinz Rummenigge füllen. Neben den unzähligen Titeln im Vereinsfußball wurde Matthäus auch Welt- und Europameister, ist Rekordnationalspieler Deutschlands und Weltfußballer 1991.

Weltfußballer 1991

Europas Fußballer des Jahres 1990

Weltmeister 1990

Europameister 1980

7x Deutscher Meister

2x Deutscher Pokalsieger

2x UEFA Cup-Sieger

2x Fußballer des Jahres

Lothar Matthäus FC Bayern München Spiele 464 Tore 121 Assists 43

2003 bis 2007 Roy Makaay

Spätestens als Roy Makaay im Champions-League-Gruppenspiel drei Tore für Deportivo La Coruna gegen den FC Bayern schoss, wurde man an der Säbener Straße auf den Holländer aufmerksam. In derselben Saison wurde Makaay zudem Torschützenkönig in Spanien, woraufhin die Bayern die damalige vereinsinterne Rekordablösesumme von 18,7 Millionen Euro für ihn bezahlten. In München wurde Makaay den hohen Anforderungen gerecht und erwies sich als echter Torjäger, der unter anderem das schnellste Tor der Champions League erzielte (1:0 gegen Real Madrid nach 10,03 Sekunden).

2x Deutscher Meister

2x DFB-Pokal-Sieger

1x Spanischer Meister

1x Spanischer Pokalsieger

1x Niederländischer Pokalsieger

Goldener Schuh 2003

Roy Makaay FC Bayern München Spiele 183 Tore 103 Assists 35

seit 2009: Arjen Robben

Auch wenn Arjen Robben zuvor bereits für den FC Chelsea und Real Madrid gespielt hatte, nirgendwo konnte der Holländer so glänzen wie bei den Bayern. Gemeinsam mit Franck Ribery bildet er seit fast zehn Jahren eine Flügelzange, die den Gegner reihenweise Knoten in die Beine spielt. Unvergessen bleibt natürlich sein Tor in Wembley 2013, als er die Bayern mit dem 2:1 in der 89. Minute gegen Borussia Dortmund zum Champions-League-Titel schoss.

Champions League-Sieger 2013

7x Deutscher Meister

4x Deutscher Pokalssieger

2x Englischer Meister

1x Englischer Pokalsieger

1x Spanischer Meister

1x Niederländischer Meister

Fußballer des Jahres 2010

Arjen Robben FC Bayern München Spiele 290 Tore 138 Assists 99

Die Spieler des FC Bayern München mit der Nummer 10 im Überblick

Disclaimer: Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen.