FC Bayern-News und Gerüchte vor Partie beim 1. FC Köln: Arp-Transfer bald vor Abschluss?

Der Transfer von Hamburgs Jann-Fiete Arp zum FC Bayern München könnte schon bald über die Bühne gehen. David Alaba strebt nach dem Champions-League-Aus einen versöhnlichen Saisonabschluss an. Hier findet ihr alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister.

Einigung bei Arp-Transfer in Sicht?

Der Wechsel von Hamburgs Jann-Fiete Arp zum FC Bayern scheint immer konkretere Formen anzunehmen. Laut einem Bericht der Mopo habe sich der Spieler klar auf die Münchner als Wechselziel festgelegt, lediglich eine Einigung zwischen den Vereinen stehe noch aus.

Einen Verbleib in Hamburg machte der Stürmer demzufolge davon abhängig, dass Trainer Christian Titz auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehe.

Die HSV-Verantwortlichen wollten Arp den Titz-Verbleib aber wohl nicht versichern, was den Stürmer in seinen Wechselabsichten bestärkt haben soll.

Arps Leistungsdaten für den HSV

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Bundesliga 18 2 - A-Junioren-Bundesliga 8 9 - B-Junioren-Bundesliga 45 37 2

Alaba: "Wollen Jupp das Double schenken"

Nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League bei Real Madrid blickt David Alaba mittlerweile wieder nach vorne und strebt nach dem Gewinn der Meisterschaft auch den Sieg im Pokalfinale an.

"Wir wollen in Berlin gewinnen und Jupp Heynckes das Double schenken. Das wäre für ihn und uns ein toller Abschied", sagte Alaba im Gespräch mit der Bild.

© getty

Nach dem 2:2-Remis in Madrid habe Heynckes die Mannschaft wieder aufgerichtet und "die richtigen und aufbauenden Worte" in der Kabine gefunden. Trotz des Ausscheidens sei der Trainer der Triple-Saison "sehr stolz auf uns" gewesen.

Ulreich will sich Saison "nicht kaputtreden" lassen

Auch Sven Ulreich war nach dem Ausscheiden gegen Real Madrid, das er mit einem Fehler eingeleitet hatte, enttäuscht. Trotz seines Patzers hat der Torhüter die ablaufende Spielzeit Im Gespräch mit der Bild positiv bewertet.

"Ich lasse mir die Saison nicht kaputtreden. Unsere Saison war überragend, ich habe viele gute Spiele gemacht, eine starke Saison auf hohem Niveau gespielt." Es sei die beste Saison gewesen, "die ich je gespielt habe".

FC Bayern vor Auswärtspartie in Köln

Am 33. Spieltag treten die Bayern beim bereits abgestiegenen 1. FC Köln an. In den letzten 13 Auftritten im Rhein-Energie-Stadion gab es für die Münchner bei einem Remis und einer Niederlage elf Siege zu bejubeln.

Gegen 13 Uhr wird sich Jupp Heynckes auf der obligatorischen Pressekonferenz zu der Partie äußern, hier könnt ihr die Presserunde im Liveticker verfolgen.

Die letzten Spiele des FC Bayern gegen Köln

Saison Spielort Ergebnis 2017/18 H 1:0 2016/17 A 0:3 2016/17 H 1:1 2015/16 A 0:1 2015/16 H 4:0

In vier der letzten fünf Begegnungen blieben die Domstädter ohne Treffer gegen den FC Bayern.