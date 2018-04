Reaktionen und Glückwünsche zum Meistertitel des FC Bayern München: "Eine Woche Vollgas"

Davis Cup Men So 08.04. GER - ESP: Rafael Nadal vs. Alexander Zverev Primera Division So 08.04. Derby-Time! Bleibt Real Madrid an Atletico dran? Primeira Liga Live Setubal -

Benfica Premier League Live West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Live Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Live Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Live Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona -

Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Zagreb Primeira Liga FC Porto -

Aves Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille -

Montpellier Superliga Talleres -

Independiente Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna

Der FC Bayern bekommt nach seinem 28. Deutschen Meistertitel Glückwünsche von allen Seiten. Besonders kreativ geht es bei der Fußball-Prominenz allerdings nicht zu.

Reinhard Grindel (DFB-Präsident): "Im Namen des Deutschen Fußball-Bundes und auch ganz persönlich gratulieren wir der Vereinsführung mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge an der Spitze sowie dem gesamten Verein sehr herzlich zur deutschen Meisterschaft. Mit dem sechsten Titel in Folge hat der FC Bayern seine herausragende Stellung im deutschen Fußball einmal mehr eindrucksvoll bestätigt."

Reinhard Rauball (DFL-Präsident): "Zum erneuten Gewinn der Deutschen Meisterschaft Glückwünsche an den FC Bayern München, an die Verantwortlichen, an den Trainerstab um Jupp Heynckes und an die Mannschaft. Über die gesamte Saison hinweg hat das Team mit großartigen Leistungen erfolgreich auf die Titelverteidigung hingearbeitet."

Christian Seifert (DFL-Geschäftsführer): "Gratulation an den FC Bayern München zur Deutschen Meisterschaft. Auf beeindruckende Art und Weise hat Trainer Jupp Heynckes die Mannschaft bei seinem Comeback zum Titel geführt."

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Der Trainer ist für das Große und Ganze verantwortlich. In erster Linie sind aber die Spieler die Protagonisten, sie haben einen überragenden Job gemacht. Ein Gruß geht aber auch an Carlo Ancelotti. Ihm gebührt ebenfalls ein Dank und ein Glückwunsch. Er ist ein großer Trainer."

Arjen Robben (Bayern München): "Es bleibt immer schön. Man muss aber auch ehrlich sein: Wir wussten, dass es kommt. Es war fast unmöglich, dass das noch schief läuft. Von draußen wird immer gesagt: 'Die haben den besten Kader, die müssen Meister werden.' Aber wir müssen das erst selber machen. Du kriegst in der Bundesliga nichts geschenkt."

Sandro Wagner (Bayern München): "Ich bin unendlich glücklich über die Meisterschaft - was viele nicht wissen: meine zweite. Aber bei der ersten hatte ich nicht so einen großen Anteil."

Carlo Ancelotti (ehemaliger Trainer von Bayern München): "Meine herzlichen Glückwünsche an die Bayern, seine Spieler, an den Klub, seine Fans und an meinem (sic!) Freund Jupp Heynckes."

Philipp Lahm (ehemaliger Kapitän von Bayern München): "Glückwunsch zur sechsten deutschen Meisterschaft in Folge, FC Bayern! Ein tolles Spiel und ein absolut verdienter Titel."

Xabi Alonso (ehemaliger Spieler von Bayern München): "6 MiaSanMeister !! Glückwunsch @FCBayern"

Borussia Mönchengladbach (nächster Bundesliga-Gegner): "Ehre, wem Ehre gebührt. Herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel, FC Bayern! Wir haben nichts dagegen, wenn ihr jetzt eine Woche lang Vollgas gebt!"

Borussia Dortmund: "Glückwunsch zur verdienten Meisterschaft nach München."