Ancelotti: "FCB glaubte nicht an meine Arbeit"

Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien J2 League YokohamaFC -

Okayama WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien

Der von Fußball-Rekordmeister Bayern München entlassene Chefcoach Carlo Ancelotti sieht in einen Mangel an Vertrauen in seine Arbeit den Grund für die Trennung. "Der Klub glaubte nicht mehr an meine Arbeit. Für mich ist es jetzt Zeit, nach vorne zu blicken, mir Zeit zu nehmen, Fußball als Zuschauer anzuschauen, mit Interesse und um eine Chance für die Zukunft, nicht für jetzt, zu finden", sagte Ancelotti im Interview mit dem italienischen Radiosender RadioUno.

"Ich möchte die Chance haben, in Ruhe an einem Projekt zu arbeiten, obwohl ich weiß, dass es in unserem Beruf Ruhe nicht gibt. Ein schlechtes Ergebnis genügt und der Druck steigt. Doch ich warte ruhig ab, ich habe es nicht eilig", betonte der erfahrene italienische Fußballlehrer.

Unter seinem Nachfolger Jupp Heynckes hat der FC Bayern mit drei Siegen in der Bundesliga am Samstag erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernommen. Ein Rückstand von fünf Punkten auf den Spitzenreiter Borussia Dortmund konnte in einen Drei-Zähler-Vorsprung auf den BVB verwandelt werden.