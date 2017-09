Maier: Neuer-Ausfall "nicht allzu dramatisch"

Bundesliga Fr 23:00 Bayern-Wolfsburg: Die Highlights vom Freitag Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers-Celtic: Das Old Firm in Glasgow steht an! CSL Live Beijing Guoan -

Shanghai SIPG Ligue 1 Nizza -

Angers Ligue 1 Lille -

Monaco Primeira Liga Porto -

Portimonense J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby County -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Primeira Liga Benfica -

Pacos Ferreira Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avaí Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheffield Wed -

Sheffield Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 Saint-Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Club Brugge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk Split -

Lokomotiva Zagreb Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru

Bayern Münchens Torwartlegende Sepp Maier hält den monatelangen Ausfall von Manuel Neuer vor allem für den Kapitän persönlich für dramatisch. Für unersetzbar hält er den Welttorhüter jedoch nicht.

"Für den FC Bayern ist es nicht allzu dramatisch", analysierte Maier im Interview mit der tz, "da mit Sven Ulreich ein sehr guter Torhüter zwischen den Pfosten steht."

Dramatisch sei die monatelange Verletzung jedoch für Neuer selbst: "Kommendes Jahr steht schon die WM vor der Tür. Es bleibt nur zu hoffen, dass er bis dahin wieder vollkommen fit ist."

"Ulreich hat Sache hervorragend gemacht"

Für unersetzbar hält der 73-Jährige Neuer nicht: "Unersetzbar ist kein Mensch auf dieser Welt. Kurzfristig zumindest. Auf die Dauer gesehen ist das natürlich anders, trotzdem bin ich nicht so pessimistisch. Bereits während seiner vorherigen Verletzung hat Ulreich ein paar Spiele absolviert und seine Sache hervorragend gemacht. Und seien wir doch mal ehrlich: Einem Neymar wird ziemlich wurscht sein, wer da bei den Bayern zwischen den Pfosten steht."

Die Bundesliga-Bilanz des FC Bayern zur Wiesn-Zeit © getty 1/24 Am Anfang der Saison mag es noch geruckelt haben, pünktlich zum Oktoberfest 2017 kam der FC Bayern allerdings in Fahrt. 4:0 hieß es am Ende gegen Mainz - wenig erstaunlich, wenn man sich die Wiesn-Bilanz der Münchner ansieht... © getty 2/24 Für eine Bundesliga-Niederlage während des Oktoberfestes muss man sieben Jahre zurück und 600 Kilometer nach Norden gehen: Zum Abschluss der Wiesn 2010 kassierte der FCB ein 0:2 gegen Dortmund © getty 3/24 Zum Auftakt der Wiesn 2011 gibt's die Rückkehr von Bayern-Neuzugang Manuel Neuer nach Schalke. Thomas Müller und ein gewisser Nils Petersen treffen beim 2:0-Sieg © getty 4/24 Eine Woche später gastiert Leverkusen unter der Leitung von Coach Robin Dutt in der Arena. Am Ende steht's 3:0 nach Toren von Thomas Müller, Daniel van Buyten und Arjen Robben © getty 5/24 Schwere Kost in der Woche darauf. Nach einem 2:0-Sieg gegen Manchester City unter der Woche bleibt's gegen Hoffenheim beim 0:0 © getty 6/24 2012 grüßt zum Wiesnauftakt das Murmeltier: Wieder geht's nach Schalke, wieder gewinnt Bayern 2:0, wieder überragt Müller. Das zweite Tor steuert Toni Kroos bei © getty 7/24 Drei Tage später empfangen die Bayern Wolfsburg. Bastian Schweinsteiger bringt den FCB in Führung, Mario Mandzukic macht mit einem Doppelpack den 3:0-Sieg perfekt © getty 8/24 Vier Tage darauf gewinnen neonorange leuchtende Münchner mit 2:0 in Bremen. Luiz Gustavo und wieder Mandzukic treffen für den Rekordmeister © getty 9/24 Drei Tage nach der legendären 1:3-Pleite in der Königsklasse gegen BATE Borrisow stellen die Bayern in der Liga den Startrekord ein. Franck Ribery steuert beide Tore zum 2:0 über Hoffenheim bei © getty 10/24 2013 geht's zum Oktoberfest-Anfang gegen... richtig, Schalke! Und wieder endet das Gastspiel böse für Königsblau. Bastian Schweinsteiger, Mandzukic, Ribery und Claudio Pizarro schießen S04 mit 4:0 aus dem eigenen Stadion © getty 11/24 Meh! Unter der Woche gibt's ein 4:1 im Pokal gegen Hannover, am Wochenende darauf rettet Müller den müden Bayern ein 1:0 © getty 12/24 Zum Abschluss der Wiesn 2013 das selbe Spiel: Unter der Woche zerlegen die Münchner Manchester City auswärts mit 3:1, beim Gastspiel in Leverkusen tut man sich schwerer. Kroos und Sidney Sam treffen beim 1:1 © getty 13/24 Ein äußerst seltenes Naturschauspiel gibt's zum Wiesn-Auftakt 2014. Bayern spielt gegen Hamburg - und schießt kein Tor! Beim Debüt des neuen HSV-Coaches Joe Zinnbauer heißt es am Ende 0:0 © getty 14/24 Drei Tage darauf lassen die Münchner, angeführt vom herausragenden Doppeltorschützen Mario Götze, dem SC Paderborn beim 4:0 keine Chance. Auch Lewandowski und Müller treffen © getty 15/24 Wieder Götze und ein kurioses Eigentor von Daniel Halfar besiegeln ein paar Tage darauf den nächsten Sieg der Münchner - 2:0 beim 1. FC Köln © getty 16/24 Nach einem mühsamen 1:0-Sieg unter der Woche bei ZSKA Moskau haben die Münchner zuhause gegen Hannover beim 4:0 mehr Spaß - allen voran die Doppelpacker Robben und Lewandowski © getty 17/24 Wiesn-Auftakt 2015: Ein Traumtor von Arturo Vidal bringt die Bayern in Darmstadt auf die Siegerstraße. Sebastian Rode und Kingsley Coman schießen später den 3:0-Sieg heraus © getty 18/24 Drei Tage später steigt eines der legendärsten Spiele der jüngeren Ligageschichte. Der FCB tut sich gegen Wolfsburg schwer und liegt hinten - zur Halbzeit bringt Pep Guardiola Lewandowski als Joker, der binnen neun Minuten fünf (!!!) Tore macht © getty 19/24 Die Lewandowski-Festspiele gehen weiter: Der Pole per Doppelpack und Coman sorgen für ein ungefährdetes 3:0 in Mainz © getty 20/24 Die Münchner sind nicht aufzuhalten! Unter der Woche gibt's ein 5:0 gegen Zagreb, in der Liga ein 5:1 gegen Dortmund. Müller per Doppelpack sowie die Ex-Borussen Lewandowski - ebenfalls zweifach - und Götze schießen die Schwarzgelben aus der Arena © getty 21/24 O'zapft ist auch am ersten Wiesn-Spieltag 2016. Dario Lezcano bringt den FC Ingolstadt früh in Führung, am Ende heißt es dank Lewandowski, Alonso und Rafinha aber 3:1 für die Hausherren © getty 22/24 Arjen Robben feiert gegen die Hertha vier Tage später sein Comeback nach zwei schweren Oberschenkelverletzungen - und trifft sofort! Ribery und Thiago steuern beim lässigen 3:0 ebenfalls Buden bei © getty 23/24 Knapper als gedacht wird's kurz darauf beim HSV. Erst in der 88. Minute erlöst Joshua Kimmich die Bayern und tütet den 1:0-Sieg ein © getty 24/24 Nach einem 0:1 unter der Woche gegen Atletico trifft in der Liga wieder Tiefflieger Kimmich per Flugkopfball. Am Ende reicht's gegen Köln zum Oktoberfestabschluss 2016 aber nur zu einem 1:1

Die Kritik an Carlo Ancelotti sieht Maier derweil als überzogen an: "Es ist doch immer wieder dasselbe. In sechs Jahren kann es doch auch nicht immer blendend laufen. Unter Pep Guardiola ist es auch mal nicht so gelaufen, irgendetwas gewonnen haben sie am Ende trotzdem. Momentan spielen sie ja wieder gut, die Schalker haben sie ja laufen lassen wie die Hasen."

Deutliche Kritik an China-Reise

Den Grund für den verhaltenen Saisonstart hat Maier in der Vorbereitung ausgemacht: "Warum muss man denn während der Vorbereitung 14 Tage nach China fahren und dort dann nur Prügel kassieren? Gerade mal eine Partie haben sie gewonnen. Das war der Grund, warum sie am Anfang nicht so fit waren. Dort sind sie nur herumgeflogen und konnten nur wenige Einheiten absolvieren. So kann man sich doch nicht auf eine Saison vorbereiten."

Die Vorbereitung ist nach seiner Meinung "eine der wichtigsten Zeiten in der Saison, der FC Bayern hat seine Spieler während dieser Zeit aber einzig und allein gestresst."