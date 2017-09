Ancelottis Erbe: Experten fordern Tuchel

Bundesliga Sa Jetzt Die Highlights vom Samstag mit HSV-SVW & BVB Primera División Real Sociedad -

Der FC Bayern München hat bei der Suche nach einem Nachfolger für Carlo Ancelotti nach Informationen der Bild am Sonntag Thomas Tuchel zum Topfavoriten auserkoren. Mehrere Experten sprechen sich für den Ex-BVB-Trainer aus.

Tuchel war bei Borussia Dortmund sportlich erfolgreich, gewann 2017 den DFB-Pokal. Menschlich allerdings gab es wie bereits bei seiner ersten Profi-Trainer-Station beim 1. FSV Mainz 05 zum Ende große Differenzen, an deren Ende der Klub die Zusammenarbeit trotz des Pokalsieges beendete.

Zwischen dem Vorstandsvorsitzenden des BVB, Hans-Joachim Watzke, und Tuchel hatte es nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus am 11. April Ärger wegen der Neuansetzung der Partie und der Kommunikation nach außen gegeben. Zudem hatte sich Tuchel mit Chefscout Sven Mislintat überworfen und den Verein damit verärgert. Auch in der Mannschaft soll der 44-Jährige am Ende den Rückhalt wichtiger Führungsspieler verloren haben.

Khedira: Tuchels Spielidee würde zu den Bayern passen

Nationalspieler Sami Khedira ist dennoch überzeugt, dass sich eine Verpflichtung von Tuchel für die Münchner auszahlen könnte: "Ich kenne Thomas seit meiner Jugend. Er ist ein sehr cleverer Mensch, der unheimlich viel Ahnung vom Fußball hat. Mit seiner Spielidee würde er sehr gut zu den Bayern passen", vermutet der 30-Jährige in der Bild am Sonntag.

Der frühere Bayern-Profi und heutige Co-Trainer von Red Bull Salzburg, Alexander Zickler, glaubt nicht, dass die potentiellen menschlichen Schwierigkeiten den Ausschlag geben werden: "Das Wichtigste ist das Fachliche. Dass Thomas Tuchel das mitbringt, hat er sowohl in Mainz als auch in Dortmund bewiesen. Auch das Zwischenmenschliche ist sehr wichtig. Nur ich tue mich schwer, das aus der Entfernung zu beurteilen."

Hamann: Probleme in München nicht sicher

Dietmar Hamann schlägt in die gleiche Kerbe: "Die Tatsache, dass er in Dortmund Probleme hatte, bedeutet ja nicht automatisch, dass er auch in München Probleme hätte."

Für die Bayern hätte die Option Tuchel den Vorteil, dass dieser derzeit vertragslos ist und deshalb direkt einsteigen könnte. Tuchel ist seit Freitagnachmittag in München. Angeblich hat sich Karl-Heinz Rummenigge bereits unter anderem bei Hans-Joachim Watzke und bei Mats Hummels über seinen Wunschtrainer informiert.

Der angebliche Spitzenkandidat von Uli Hoeneß, Julian Nagelsmann, steht bei der TSG Hoffenheim noch bis 2021 unter Vertrag.