FC Bayern Hall of Fame: Lahm aufgenommen

Mittwoch, 31.05.2017

Philipp Lahm wurde von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß in die Hall of Fame eingeführt

FC Bayern Hall of Fame: Was ist das?

"Hall of Fame" bedeutet auf deutsch Ruhmeshalle. Dementsprechend werden hier die Personen geehrt und aufgenommen, die auf ihrem Feld etwas besonderes geleistet und dabei außerordentlichen Ruhm errungen haben.

Der FC Bayern entschloss sich dazu, seine Fußballstars in eine eigene Hall of Fame aufzunehmen. Einige der Würdenträger wie zum Beispiel Uli Hoeneß wurden zuvor bereits in die Hall of Fame des deutschen Sportes aufgenommen.

Philipp Lahm wurde in die FCB Hall of Fame aufgenommen

Als 17. Spieler der Vereinsgeschichte bekam der Abwehr- und Teamchef Philipp Lahm einen Stern in der Bayern-Hall-of-Fame. Zuletzt wurde diese Ehre Lahms langjährigem Teamkollegen Oliver Kahn im Jahr 2008 zuteil. Bei der feierlichen Zeremonie durfte Lahm außerdem die Meisterschale der Saison 2017/18 in ihre Vitrine in der "Bayern Erlebniswelt" heben.

Danach bekam er von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge die rote Jacke überreicht, die nur den größten Klub-Legenden vorbehalten ist. Der Weltmeister sei "ein wunderbares Beispiel für die Bodenständigkeit und Tradition im Verein", sagte Rummenigge. Einen besseren Teilnehmer für die Hall of Fame gäbe es nicht.

Bayern Hall of Fame: Wo ist sie?

Die Hall of Fame des FC Bayern München befindet sich in der 2012 eröffneten "Erlebniswelt". Dieses Vereins-Museum liegt im Inneren der Münchener Allianz Arena und erstreckt sich über 3.000 Quadratmeter. Neben rund 50 Pokalen und Meisterschalen findet man dort Exponate zu den großen Bayern-Spielern und eben auch die Hall of Fame.

Weitere Infos zur FC Bayern Hall of Fame, ihren Mitgliedern und den Ausstellungsstücken findet man auf der Website des FC Bayern.

Bayern Hall of Fame: Wer sind die Mitglieder?

Der FC Bayern hat seit seiner Gründung 1990 viele Spieler von Rang und Namen in seinen Reihen gehabt. In die Hall of Fame schafften es bisher aber nur 17 Profis - die beiden aktuellsten Zugänge sind Philipp Lahm und Oliver Kahn. SPOX hat alle Ehrenmitglieder in einer eigenen Diashow zusammengefasst.

Spieler Spitzname Aktiv im Verein Position Philipp Lahm Der Zuverlässige 1995-2003, 2005-2017 Verteidigung Gerd Müller Der Bomber 1964-1979 Sturm Franz Beckenbauer Der Kaiser 1964-1977 Libero Karl-Heinz Rummenigge Der Visionär 1974-1984 Sturm Paul Breitner Der Stratege 1970-1974, 1978-1983 Verteidigung, Mittelfeld Klaus Augenthaler Der Libero 1976-1991 Libero Uli Hoeneß Der Macher 1970-1978 Sturm Konrad Heidkamp Der Erste Meister 1928-1937 Verteidigung Giovane Elber Der Samba-Stürmer 1997-2003 Sturm Stefan Effenberg Der Cheffe 1990-1992, 1998-2002 Mittelfeld Sepp Maier Die Katze 1962-1979 Torwart Oliver Kahn Der Titan 1994-2008 Torwart Bixente Lizarazou Der Titelsammler 1997-2004, 2005-2006 Verteidigung Franz Roth Der Bulle 1966-1978 Mittelfeld Lothar Matthäus Der Leitwolf 1984-1988, 1992-200 Mittelfeld, Verteidigung Mehmet Scholl Der Titelhamster 1992-2007 Mittelfeld Hans-Georg Schwarzenbeck Der Katsche 1966-1981 Verteidigung

