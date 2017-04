FCB erneut ohne Meister-Korso zum Marienplatz

Mittwoch, 26.04.2017

"Es gibt wie in den vergangenen Jahren kein Auto-Korso", sagte Präsident Uli Hoeneß nach einem Treffen mit Bürgermeister Josef Schmid (CSU) der Bild-Zeitung. Die obligatorische Meistersause auf dem Marienplatz soll aber wie gewohnt stattfinden.

Während Schmid als Grund für den Korso-Verzicht die Straßenfeste "Corso Leopoldo" auf der Leopoldstraße und "Streetlife" auf der Ludwigstraße nannte, sprach Hoeneß von "zeitlichen Gründen". Wegen seiner zahlreichen auswärtigen Fans hat der FC Bayern darum gebeten, die Party bereits am Samstagabend und nicht erst am Sonntag steigen zu lassen. Nach dem Spiel gegen den SC Freiburg samt Übergabe der Schale wäre für ein Korso demnach schlicht die Zeit zu knapp. "Da wären wir zu spät im Stadtzentrum", sagte Hoeneß.

Die Bayern führen die Tabelle vier Spiele vor Ende der Saison mit acht Punkten Vorsprung auf den Zweiten RB Leipzig an und könnten bereits am Samstag vorzeitig zum fünften Mal hintereinander Meister werden. Nach dem Aus in der Champions League hoffen sie noch auf das Double. Eine weitere Feier auf dem Marienplatz nach einem möglichen DFB-Pokal-Triumph am 27. Mai in Berlin ist übrigens nicht geplant.

