Medien: Reschke beobachtete England-Stars

Montag, 24.04.2017

Mit dem bis 2018 in London gebundenen Alexis könnte der deutsche Rekordmeister ein Schnäppchen landen. Rund 25 bis 30 Millionen Euro, so der kicker, plant man in München für den 28-jährigen Chilenen wohl ein. Er könnte auf den Flügeln ebenso eingesetzt werden wie im Zentrum.

Deutlicher ist die Position von Walker. Der 26-jährige Engländer spielt bei den Spurs als Rechtsverteidiger. Er ist defensiv solide und entwickelt im Spiel großen Offensivdrang. Damit könnte er in die Rolle von Philipp Lahm schlüpfen.

Walker ist allerdings noch bis 2021 bei den Spurs unter Vertrag. Rund 18 Millionen Euro wären wohl fällig, so der kicker weiter. Bayerns Technischer Direktor Michael Reschke sei beim Halbfinale im FA-Cup im Stadion gewesen, um Walker genauer unter die Lupe zu nehmen.

