Medien: Vier Topklubs jagen Kimmich

Donnerstag, 30.03.2017

Wie der kicker berichtet, haben sowohl Manchchester City als auch Manchester United für Kimmich angefragt. Auch zwei Giganten aus Spanien sollen ihr Interesse konkret unterlegt haben.

Kimmich stand in dieser Bundesliga-Saison nur vier Mal in der Startelf. Unlängst veräußerte er seine Unzufriedenheit über die Reservistenrolle in München.

Dennoch soll der 13-malige Nationalspieler an der Isar bleiben. Nach dem Karriereende von Philipp Lahm im Sommer ist Kimmich für die Position des Rechtsverteidigers vorgesehen. Dort spielte er bereits einige Male unter Ancelotti-Vorgänger Pep Guardiola.

Joshua Kimmich im Steckbrief