FC Bayern eröffnet Shanghai-Büro offiziell

Mittwoch, 22.03.2017

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, Vorstand Internationalisierung Jörg Wacker sowie die beiden Markenbotschafter Giovane Elber und Bixente Lizarazu nahmen an der feierlichen Einweihung vor Ort teil.

FC Bayern eröffnet China-Büro in Shanghai © fc bayern 1/16 Der FC Bayern München hat am Mittwoch offiziell sein Büro in China eröffnet /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb.html © fc bayern 2/16 Um 11 Uhr Ortszeit (4 Uhr MEZ) sprach Karl-Heinz Rummenigge zu rund 120 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=2.html © fc bayern 3/16 Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie, sagte: "Wir haben in China mit aktuell schon über 136 Mio. Followern eine breite Fanbasis, mit der wir ab sofort noch stärker in den Dialog gehen wollen." /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=3.html © fc bayern 4/16 Auch Rummenigge zeigte sich zufrieden, "dass wir nach den USA nun auch in Shanghai mit einem eigenen Büro vertreten sind. Dadurch können wir den Austausch mit den Fans, mit Klubs, mit Verbänden und anderen Institutionen weiter intensivieren." /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=4.html © fc bayern 5/16 Auch die neuen Markenbotschafter Giovane Elber und Bixente Lizarazu waren bei der Zeremonie vor Ort. Die beiden treten künftig in die Fußstapfen von Paul Breitner /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=5.html © fc bayern 6/16 Das Bayern-Maskottchen sucht sich für die China-Bemühungen neue Weggefährdten /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=6.html © fc bayern 7/16 Nach dem Office in New York eröffneten die Bayern damit den zweiten Außenposten für die Internationalisierungs-Strategie /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=7.html © fc bayern 8/16 Das Büro ist bereits seit September 2016 unter der Leitung von Managing Director Rouven Kasper in China aktiv /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=8.html © fc bayern 9/16 Zentrales Ziel ist es, die Marke FC Bayern in China weiter auszubauen /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=9.html © fc bayern 10/16 Jörg Wacker dazu: "Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern spezielle Angebote für unsere Fans in China schaffen und den FC Bayern noch greifbarer machen." /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=10.html © fc bayern 11/16 Wichtige Projekte stellen nach Klubangaben "der Aufbau von Partnerschaften im Jugendfußball sowie weitere Marketingaktivitäten wie die Legend Trophy Tour oder die Audi Summer Tour dar" /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=11.html © fc bayern 12/16 Im Sommer werden die Münchner nach China und Singapur reisen, um Testspiele gegen Arsenal, Milan, Chelsea und Inter zu absolvieren /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=12.html © fc bayern 13/16 Dabei werden die Vereinsbosse mit Sicherheit auch in ihren neuen Räumlichkeit in Shanghai vorbeischauen... /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=13.html © fc bayern 14/16 ...um weiterführende Gespräche zu führen /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=14.html © fc bayern 15/16 "Wir haben in China auf unseren Reisen bislang stets wunderbare Erfahrungen gemacht und gespürt, welch hohes Ansehen unser Klub hier genießt", erläutert Rummenigge die Intensivierung der Bemühungen in China weiter /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=15.html © fc bayern 16/16 Natürlich darf auch ein Kunstdruck des aktuellen Kaders in den Büroräumlichkeiten nicht fehlen /de/sport/diashows/1703/fussball/fc-bayern-china-office/shanghai-rummenigge-buero-internationalisierung-chinesischer-markt-fcb,seite=16.html

"Wir haben in China auf unseren Reisen bislang stets wunderbare Erfahrungen gemacht und gespürt, welch hohes Ansehen unser Klub hier genießt", sagte Rummenigge (61) vor rund 120 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien. "Wir haben in China schon eine breite Fanbasis, mit der wir ab sofort noch stärker in den Dialog gehen wollen", ergänzte Wacker (49).

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Das Shanghai-Büro der Münchner ist bereits seit September 2016 unter der Leitung von Managing Director Rouven Kasper in China aktiv. Unter anderem wird dort die Saisonvorbereitungsreise der Bayern im Sommer 2017 organisiert. Währenddessen absolviert die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti im Juli Testspiele gegen den FC Arsenal, den FC Chelsea, AC Mailand und Inter Mailand.

Zur Diashow des China-Büros der Bayern

Der FC Bayern München im Überblick