FC Bayern München: Testspiele in der Länderspielpause

Bis zum 13. September findet in der Bundesliga aufgrund der Länderspielpause keine Spiele an. SPOX verrät Euch, ob der FC Bayern München in diesem Zeitraum ein Testspiel bestreitet.

Nach der Länderspielpause hat der FC Bayern München in der Bundesliga mit RB Leipzig seinen ersten Härtetest.

FC Bayern München: Diese Spieler sind auf Länderspielreise

Ingesamt sind 16 Bayern-Profis mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Hier ein Überblick:

Nation Spieler Deutschland Manuel Neuer Joshua Kimmich Niklas Süle Leon Goretzka Serge Gnabry Frankreich Lucas Hernandez Benjamin Pavard Corentin Tolisso Kingsley Coman Polen Robert Lewandowski Kroatien Ivan Perisic Österreich David Alaba Spanien Thiago Brasilien Philippe Coutinho Kanada Alphonso Davies

Zudem ist Christian Früchtl für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert.

FCB, Länderspielpause: Testspiele

Der FC Bayern München hat noch kein Testspiel für die Länderspielpause terminiert. Bereits ein Tag nach der Partie gegen den FC Schalke (3:0) bestritt der FCB ein Freundschaftsspiel gegen Vilshofen Rot Weiß (13:1).

Ob der deutsche Rekordmeister also auch ein Testspiel in der Länderspielpause plant, ist eher unwahrscheinlich. Zumal 15 Spieler aus dem Hauptkader fehlen.

FC Bayern München: Nächste Termine

Nach der Bundesligapartie gegen RB Leipzig beginnt die Champions League. Dort empfängt der FCB Roter Stern Belgrad in der Allianz Arena.

Die nächsten Termine des FC Bayern:

Datum Wettbewerb Heim Gast 14. September, 18.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig FC Bayern München 18. September, 21.00 Uhr Champions League FC Bayern München Roter Stern Belgrad 21. September, 15.30 Uhr Bundesliga FC Bayern München 1. FC Köln 28. September, 15.30 Uhr Bundesliga SC Paderborn FC Bayern München 01. Oktober, 21 Uhr Champions League Tottenham Hotspur FC Bayern München

Neben Tottenham und Belgrad trifft der FC Bayern in der Königsklasse auf Olympiakos Piräus.

FC Bayern auf Platz 2 in der Bundesliga: Tabelle

Am 4. Spieltag heißt es also Erster gegen Zweiter, wenn der FC Bayern bei RB Leipzig gastiert.