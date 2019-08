BVB: Axel Witsel zieht sich Adduktorenverletzung zu

Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin am Samstagabend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) auf Mittelfeldspieler Axel Witsel verzichten. Der Belgier fällt verletzt aus.

Wie der BVB offiziell mitteilte, zog sich Witsel einen Faserriss im Adduktorenbereich zu. Über die Ausfalldauer machten die Schwarz-Gelben keine Angaben.

Nach der Partie gegen den Aufsteiger steht aber ohnehin die Länderspielpause an. Das nächste Spiel in der Liga bestreitet der BVB dann am 14. September gegen Bayer Leverkusen.