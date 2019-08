FC Schalke 04, News und Gerüchte: Sebastian Rudy sah sich fehl am Platz

Der FC Schalke 04 und Sebastian Rudy fanden wohl aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen nie zusammen. Clemens Tönnies bleibt im Amt. Benito Raman musste das Training abbrechen. Hier gibt's alle News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04, News: Sebastian Rudy sah sich fehl am Platz

Sebastian Rudy hat sich beim FC Schalke 04 nicht wohl gefühlt. Das gab der Mittelfeldspieler nach seinem Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim in einem Interview mit der Sport Bild bekannt: "Auf Schalke konnte ich einfach nicht zeigen, was mich ausmacht. Dort waren, zumindest in der vergangenen Saison, andere Fähigkeiten als meine gefragt."

Rudy gab an, "nicht reingepasst" zu haben mit seiner Art, Fußball zu spielen: "Nach einem Jahr muss ich leider sagen: Schalke, das war nicht ich. Es hat nicht gepasst." Unter Domenico Tedesco und später Huub Stevens habe Schalke "einfach keinen guten Fußball gespielt", sagte Rudy, der sich selbst nicht ausnehmen wollte.

Vielmehr drücke er Schalke nun auch aus der Entfernung die Daumen: "Es gab Gespräche zwischen Schalke und mir. Danach kamen wir zum Ergebnis, dass es das Beste für mich ist zu wechseln." Ob er nach seiner Leihe zurück nach Hoffenheim wieder nach Gelsenkirchen kommt? Noch unbekannt: "Was danach passiert, weiß ich nicht."

User-Ranking: Die Tops und Flops der neuen Bundesliga-Heimtrikots © getty 1/19 Knapp zwei Wochen vor dem Start der neuen Bundesligasaison haben mittlerweile alle 18 Teams ihre Heimtrikots präsentiert. Auf Instagram haben wir die SPOX-User nach ihrer Meinung gefragt: Hot or Not? Hier ist das Beliebtheits-Ranking. © getty 2/19 Platz 17: FSV MAINZ 05 - 14 Prozent Hot. © imago images 3/19 Platz 17: FORTUNA DÜSSELDORF - 14 Prozent Hot. © getty 4/19 Platz 16: UNION BERLIN - 17 Prozent Hot. © getty 5/19 Platz 14: 1. FC KÖLN - 19 Prozent Hot. © getty 6/19 Platz 14: HERTHA BSC - 19 Prozent Hot. © getty 7/19 Platz 13: SC PADERBORN - 22 Prozent Hot. © imago images 8/19 Platz 12: SC FREIBURG - 25 Prozent Hot. © imago images 9/19 Platz 11: FC AUGSBURG - 26 Prozent Hot. © getty 10/19 Platz 10: WERDER BREMEN - 30 Prozent Hot. © getty 11/19 Platz 8: FC SCHALKE 04 - 44 Prozent Hot. © getty 12/19 Platz 8: BAYER LEVERKUSEN - 44 Prozent Hot. © getty 13/19 Platz 7: BORUSSIA DORTMUND - 47 Prozent Hot. © getty 14/19 Platz 5: RB LEIPZIG - 52 Prozent Hot. © getty 15/19 Platz 5: FC BAYERN MÜNCHEN - 52 Prozent Hot. © imago images 16/19 Platz 4: TSG HOFFENHEIM - 56 Prozent Hot. © getty 17/19 Platz 3: EINTRACHT FRANKFURT - 57 Prozent Hot. © imago images 18/19 Platz 2: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 58 Prozent Hot. © getty 19/19 Platz 1: VFL WOLFSBURG - 67 Prozent Hot.

Schalke 04, News: Clemens Tönnies bleibt im Amt - Pause verordnet

Clemens Tönnies wird seine Ämter beim FC Schalke 04 für drei Monate ruhen lassen. Dies gab der FC Schalke 04 am späten Dienstagabend bekannt. Der Aufsichtsratschef hatte sich vor dem Ehrenrat aufgrund rassistischer Aussagen am Tag des Handwerks in Paderborn verantworten müssen.

Bei der langen Sitzung konnte der Ehrenrat aber wohl keinen Rassismus erkennen. Der Vorwürf sei "unbegründet", gab der Klub bekannt. Tönnies allerdings habe durchaus gegen das festgelegte Diskriminierungsverbot aus den Leitlinien des Bundesligisten verstoßen.

FC Schalke 04: Die kommenden Partien

Datum Ort Wettbewerb Gegner 10. August A DFB-Pokal Drochtersen 17. August A Bundesliga Gladbach 24. August H Bundesliga FC Bayern 31. August H Bundesliga Hertha BSC 15. September A Bundesliga SC Paderborn

Schalke 04, News: Clemens Tönnies erhält Untersützung aus der CDU

Clemens Tönnies' Aussagen am Tag des Handwerks in Paderborn haben für großes Aufsehen gesorgt. Die CDU sprang dem Aufsichtsratschef des FC Schalke 04 nun in Person des Afrikabeauftragen Günter Nooke bei.

"Die von Tönnies angesprochenen Probleme wie das Verschwinden des Regenwalds und das Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent sind real und darüber muss gesprochen und gegebenenfalls kontrovers diskutiert werden", sagte Nooke gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Tönnies hatte angeregt, 20 Kraftwerke in Afrika zu finanzieren: "Dann würden die Afrikaner aufhören Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren."

Schalke 04, News: Benito Raman musste Training abbrechen

Der FC Schalke 04 bangt um seinen teuersten Neuzugang. Benito Raman musste das Training am Dienstag verletzungsbedingt abbrechen. Der Offensivspieler, für zwölf Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf verpflichtet, humpelte mit Eisverband am Knöchel vom Platz. Weitere Erkenntnisse zur Schwere der Verletzungen werden für den Mittwoch erwartet.