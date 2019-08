Schalke 04 gegen Alanyaspor: So seht ihr das Testspiel heute LIVE im TV und Stream

Der FC Schalke 04 testet heute im österreichischen Trainingslager gegen den türkischen Erstligisten Alanyaspor. Wie ihr das Spiel LIVE im TV und Stream verfolgt, erfahrt ihr hier.

Bevor heute Abend der Test gegen Villarreal (18 Uhr LIVE bei DAZN) ansteht, testen die Schalker gegen Alanyaspor. DAZN zeigt diesen Sommer einen großen Teil der Testspiele der Bundesligisten. Sichere dir jetzt deinen Gratismonat.

Schalke 04 - Alanyaspor: Wann und wo findet das Spiel statt?

Spielort des Tests zwischen dem deutschen und dem türkischen Erstligisten wird das Waldstadion Mittersill (Österreich) sein. Hier finden rund 2.000 Zuschauer Platz.

Spielbeginn ist um 14 Uhr, also vier Stunden vor Schalkes abendlichem Test gegen den FC Villarreal. Körperlich also nochmal ein echter Härtetest für die Spieler von Neu-Coach David Wagner, bevor in gut einer Woche das erste Pflichtspiel der Saison auf dem Programm steht. Im DFB-Pokal treffen die Königsblauen auf den SV Drochtersen/Assel.

Schalke 04 gegen Alanyaspor: So seht Ihr das Spiel LIVE im TV und Stream

Leider gibt es keine Möglichkeit, das Spiel live im TV zu verfolgen.

Gute Neuigkeiten für alle Fans: Ganz schwarz bleibt der Bildschirm nicht, denn die Königsblauen bieten auf Ihrem vereinseigenen Sender SchalkeTV einen Stream zum Spiel an.

Schalke 04, Spielplan: Die bisherigen Tests

Die Schalker testeten in diesem Sommer bisher sechs Mal, gewannen allerdings nur zwei der Partien. So setzte es unter anderem gegen den neuen Klub von Ralf Fährmann, Norwich City, eine 1:2-Pleite für Königsblau. Zuletzt ging der Test gegen den FC Bologna 2:3 verloren. Alle königsblauen Tests des Sommers in der Übersicht:

Datum Gegner Ergebnis 07. Juli Rot-Weiß Oberhausen 3:1 12. Juli Stadtauswahl Bottrop 20:1 14. Juli SG Wattenscheid 09 2:2 19. Juli Norwich City 1:2 23. Juli FC Twente 1:1 29. Juli FC Bologna 2:3

Schalke 04: Die bisherigen Transfers

Wichtigste Verpflichtung der Schalker in diesem Sommer dürfte Trainer David Wagner gewesen sein. Der ehemalige Coach von Dortmund II und Teil der legendären Eurofighter war zuletzt beschäftigungslos, nachdem er in England bei Huddersfield zurückgetreten war. Verpflichtungen und Abgänge gab es aber natürlich auch auf Spielerseite, so kam unter anderem Königstransfer Ozan Kabak vom VfB Stuttgart zu den Knappen. Nicht mehr Teil des Schalker Kaders wird hingegen Sebastian Rudy sein.

Die Transfers des FC Schalke 04 in der Übersicht: