SC Freiburg gegen Cagliari Calcio heute live: Der Doppel-Test im TV und Livestream

Im Rahmen der Saisoneröfnung testet der SC Freiburg am heutigen Samstag gleich doppelt gegen Cagliari Calcio. Wo und wann Ihr die Testspiele heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bereits vor einigen Tagen hat der SC Freiburg einen Doppel-Test absolviert - gegen den türkischen Erstligisten Kayserispor. Zweimal 75 Minuten Spielzeit waren vereinbart worden, allerdings reichte der Kader der Türken nicht aus, weshalb die zweite Partie 15 Minuten kürzer ausfiel.

Die Breisgauer siegten in beiden Testspielen, erst mit 2:0 und anschließend deutlich mit 9:1.

SC Freiburg - Cagliari Calcio: Anstoß und Austragungsort

Die beiden Testspiele finden am heutigen Samstag, den 3. August, im Rahmen der Freiburger Saisoneröffnung statt, weshalb der Sport-Club den italienischen Erstligisten Cagliari Calcio im Schwarzwald-Stadion empfängt.

Anpfiff zum Doppel-Test ist um 14.30 und um 17 Uhr. Währenddessen und anschließend bietet der SC Freiburg ein Rahmenangebot in "italienischem Flair" an, heißt es auf der Vereinshomepage.

Freiburg gegen Cagliari heute live im TV und Livestream

Die Spiele zwischen dem SC Freiburg und Cagliari Calcio werden weder im frei empfangbaren Fernsehen noch im Pay-TV gezeigt. Allerdings bietet der Sport-Club einen kostenfreien Livestream über die Vereinshomepage und Facebook an.

Darüber hinaus bleibt Ihr über einen Liveticker des SCF via Twitter auf dem neusten Stand, indem Ihr keine wichtigen Szenen und natürlich Tore verpasst.

SC Freiburg, Transfers: Die Neuzugänge im Überblick



Der SCF hat bereits ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Chang-hun Kwon und Woo-yeong Jeong kommen gleich zwei Koreaner zu den Breisgauern. Letzterer überzeugte in der vergangenen Saison bei den Amateuren des FC Bayern München, die in der Folge in die 3. Liga aufgestiegen sind.

Zudem kehrt Jonathan Schmid nach vier Jahren zurück, der Mittelfelspieler wechselte damals zum Nachbarn nach Hoffenheim und von dort aus zum FC Augsburg.

Spieler Ehemaliger Verein Ablösesumme Woo-yeong Jeong FC Bayern München II 4,5 Mio. Euro Jonathan Schmid FC Augsburg 4 Mio. Euro Chang-hun Kwon FCO Dijon 3 Mio. Euro Luca Itter VfL Wolfsburg 2,5 Mio. Euro Niclas Thiede SC Freiburg II - Nico Schlotterbeck SC Freiburg II - Fabian Rüdlin SC Freiburg II - Patrick Kammerbauer Holstein Kiel Leih-Ende Yoric Ravet Grasshoppers Zürich Leih-Ende

SC Freiburg: Die Testspiele vor der Bundesliga-Saison 2019/20

Neben den zwei Erfolgen im Doppel-Test gegen Kayserispor gewann der SC Freiburg die Testspiele gegen den SV Linx und den Offenburger FV ebenfalls souverän.

Lediglich gegen den VfB Stuttgart kassierten die Breisgauer eine Niederlage, im Baden-Württemberg-Duell unterlag der SC Freiburg mit 2:4.