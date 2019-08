FC Bayerns Projekt X Philippe Coutinho: Eine Frage des Systems

Philippe Coutinho ist beim FC Bayern angekommen und stellte sofort klar, auf welcher Position er am liebsten spielt - aber was plant sein Trainer?

Die erste Erkenntnis lieferte Philippe Coutinho bereits, ehe er überhaupt das erste Wort gesprochen hatte: Landsmann und Ex-Liverpool-Kollege Roberto Firmino und er sind offenbar beim selben Zahnarzt in Behandlung. Mit einem Lächeln, das jedem Colgate-Mitarbeiter die Freudentränen ins Gesicht getrieben haben dürfte, nahm der Neuzugang des FC Bayern bei seiner Präsentation in der Allianz Arena Platz und ließ - ohne sein fluoreszierendes Strahlen auch nur für einen Moment abzulegen - den Blick über die üppig besetzten Reihen schweifen.

"Ich bin wirklich sehr beeindruckt", erklärte der Brasilianer einleitend und führte aus: "Ich bin heute Morgen angekommen und wenn ich die ganze Anlage hier so sehe, dann freue ich mich, hier zu sein." Freude, die auf Gegenseitigkeit beruht. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters, in Person von Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf dem Podium neben Coutinho sitzend, wirkten erstmals nach vielen kräftezehrenden Wochen einigermaßen entspannt. Weil es doch noch gelungen war, einen Spieler mit internationaler Strahlkraft an die Isar zu locken.

Man habe sich bereits seit einiger Zeit mit Coutinho befasst, sagte Rummenigge, der nebenbei noch verriet, dass die vermeintlich günstigen Konditionen (8,5 Millionen Euro Leihgebühr, Anm. d. Red) als "Freundschaftsdienst" des FC Barcelona zu verstehen seien. Mit den Blaugrana habe man nämlich "seit Jahren ein sehr gutes Verhältnis. Außerdem wollte Barca Philippe den Wechsel nicht erschweren, weil er unbedingt zu uns wollte."

FC Bayern: Alle Spieler der Geschichte mit der Rückennummer Zehn © getty 1/20 Bayern-Neuzugang Philippe Coutinho wird beim Rekordmeister die Nummer 10 tragen. SPOX wirft einen Blick in die Geschichtsbücher und präsentiert alle ehemaligen Zehner der Münchner. © getty 2/20 Erst seit der Saison 1995/1996 gibt es fest vergebene Rückennummern in der Bundesliga. Zuvor konnten demnach während einer Spielzeit mehrere Spieler dieselbe Rückennummer tragen. © imago images 3/20 CONNY TORSTENSSON: Der Schwede trug das Bayern-Trikot von 1973 bis 1977 - in der Saison 73/74 mit der Rückennummer 10. Allerdings teilte er sich seine Nummer in dieser Spielzeit mit ... © imago images 4/20 ULI HOENEß: Der heutige Vereinspräsident absolvierte zwischen 1970 und 1979 schlappe 239 Spiele für die Bayern. Dabei schoss er 86 Tore. Ein unvergesslicher Zehner. © imago images 5/20 BERND DÜRNBERGER: Ein waschechter Bayer, der dem Verein seine gesamte Karriere von 1972 bis 1985 die Treue hielt. In der Saison 78/79 trug er dabei die Zehn. © imago images 6/20 WOLFGANG DREMMLER: Drei Spielzeiten (81/82 bis 83/84) durfte er die Zehn auf dem Rücken tragen. Insgesamt wurde Dremmler mit den Bayern bis 1986 viermal deutscher Meister und gewann dreimal den DFB-Pokal. © imago images 7/20 KARL DEL'HAYE: Er teilte sich in der Saison 83/84 die begehrte Rückennummer mit Wolfgang Dremmel. 1985 zog es Del'Haye zu Fortuna Düsseldorf. © imago images 8/20 ROLAND WOHLFARTH: Der Stürmer kam von 1984 bis 1993 auf 254 Einsätze und starke 119 Tore bei den Bayern. In der Spielzeit 1984/85 trug er die Nummer Zehn. © imago images 9/20 MICHAEL RUMMENIGGE: Auch er darf in der Sammlung natürlich nicht fehlen. Der Bruder von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge spielte in den 80ern insgesamt sieben Jahre für den FCB - 1985 bis '87 als Nummer Zehn. © imago images 10/20 CHRISTIAN ZIEGE: In den 90ern ebenfalls sieben Jahre bei den Münchnern war Zehner Christian Ziege. Er musste sich seine Nummer 1990/91 allerdings teilen. Sein Nummer-Partner in dieser Saison war ... © imago images 11/20 THOMAS STRUNZ: Der Mittelfeldmann machte mit einer dreijährigen Pause insgesamt 156 Spiele für den Rekordmeister. Dabei veranlasste er Giovanni Trapattoni zu einem legendären PK-Wutausbruch. © imago images 12/20 BRIAN LAUDRUP: In der Spielzeit 1991/92 waren gleich drei Zehner für die Bayern im Einsatz. Laudrup hatte mit gerade einmal zwei Saisons einen vergleichsweise kurzen Aufenthalt in München. © imago images 13/20 STEFAN EFFENBERG: Erlebte unter Ottmar Hitzfeld seine erfolgreichste Zeit als aktiver Spieler. 2001 gewann er mit den Bayern zum ersten Mal seit den 70ern die Champions League. 1991/92 war er als zweiter von drei Zehnern im Einsatz. © imago images 14/20 MICHAEL STERNKOPF: Er komplettierte das Zehner-Trio in dieser Saison. Insgesamt lief der Offensivspieler fünf Jahre für die Bayern auf, kam in 94 Einsätzen allerdings nur auf vier Tore. © imago images 15/20 MEHMET SCHOLL: Absolute Bayern-Legende. Stand insgesamt 15 Jahre für den FCB auf dem Platz. Von 1994 bis 1996 trug er dabei die Rückennummer Zehn. Allerdings nicht alleine. © imago images 16/20 ANDREAS HERZOG: Denn auch Andreas Herzog durfte sich in den gleichen Spielzeiten wie Scholl das Trikot mit der Nummer Zehn überstreifen. Länger war er für die Bayern auch gar nicht im Einsatz. © imago images 17/20 LOTHAR MATTHÄUS: Der erste Münchner, der die Zehn auch nach der neuen Nummer-Regelung trug. Absolvierte insgesamt 203 Spiele bei den Bayern und wurde sowohl Welt- als auch Europameister. © imago images 18/20 CIRIACO SFORZA: In insgesamt drei Saisons trug der Schweizer Mittelfeldspieler die Zehn, zuletzt 2001/02. In 66 Spielen bei den Bayern schoss Sforza drei Tore. © getty 19/20 ROY MAKAAY: Der Stürmer war von 2003 bis 2007 bei den Münchnern und schoss als Nummer Zehn in 129 Spielen 78 Tore. Beim FCB gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. © getty 20/20 ARJEN ROBBEN: Der letzte Zehner der Bayern-Historie. Gewann in München alles, was es zu gewinnen gab und schoss in 201 Spielen 99 Tore. Ordentliche Fußstapfen, in die Coutinho jetzt treten muss.

"Projekt" überzeugte Coutinho

Doch welche Argumente überzeugten den prominenten Mittelfeldspieler letztlich? Während der Pressekonferenz verwiesen die Protagonisten immer wieder auf ein "Projekt", mit dem man Coutinho für sich gewonnen habe. "Wir haben Philippe in Barcelona ein sportliches Projekt vorgelegt und er hat es angenommen, darüber bin ich sehr glücklich", frohlockte Salihamidzic und schob später diesbezüglich nach: "Das Projekt, das wir vorgestellt haben, beruht auch auf Flexibilität. Philippe ist sehr flexibel, kann den Ball durchstecken und unsere Spitzen und Flügelspieler einsetzen." Zudem sei Coutinho torgefährlich.

Voraussetzungen, die eigentlich perfekt auf ein Stellenangebot für einen klassischen Zehner zugeschnitten sind. Passenderweise sieht der 27-Jährige sich selbst in ebenjener Rolle auch am stärksten. "Meine Lieblingsposition ist die Zehn, da kann ich mich am besten entfalten", stellte Coutinho vorsichtig klar, um sich gleich darauf in Kompromissbereitschaft zu üben: "Aber der Trainer entscheidet, wo ich spiele."

Vermutlich wohlwissend, dass dieser ein System präferiert, in dem kein typischer, schöngeistiger Spielmacher per Definition vorgesehen ist. Hier stellt sich die Frage: Wie planen die Bayern und insbesondere Kovac mit der technisch versierten Leihgabe?

Stellt Niko Kovac sein System für Coutinho um?

Im Prinzip ergeben sich drei Möglichkeiten: Eine Option wäre, dass der Kroate von seinem 4-3-3 abrückt und zu einem 4-2-3-1-System zurückkehrt. Allerdings gelang es dem 47-Jährigen bereits bei James, ebenfalls freiheitsliebender Hybrid aus Dribbler und Gestalter, nicht, diesen bestmöglich einzugliedern.

Weil Kovacs Interpretation eines Zehners eher der einer hängenden Spitze nahekommt. Die Spielweise Thomas Müllers wäre das prädestinierte Beispiel, wie sich der FCB-Übungsleiter den nominellen Offensivmann hinter Robert Lewandowski vorstellt. Um Coutinho auf dessen bevorzugter Position aufzustellen, müsste Kovac quasi von seiner eigenen Philosophie abrücken.

Sollte er seiner Linie treu bleiben und weiterhin auf einen Sechser und zwei Achter setzen, käme Coutinho für die linke Halbposition infrage. Eine ähnliche Position bekleidete der 55-malige Nationalspieler bisweilen beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp. Im Tandem mit wahlweise Leon Goretzka, Thiago, Corentin Tolisso oder Renato Sanches könnte Coutinho den etwas offensiveren Part mimen, seine Qualitäten im Kurzpassspiel einbringen sowie mit seinen gefürchteten Distanzschüssen für Gefahr sorgen.

Coutinho als Linksaußen?

Bliebe zu guter Letzt noch die Alternative, Coutinho als Linksaußen zu bringen. Dort kam er vornehmlich in Barcelona und für die Reds zum Einsatz. Anders als in Liverpool, wo er gemeinsam mit Firmino und Sadio Mane wirbelte und sich somit in den Fokus anderer europäischer Schwergewichte spielte, war der "kleine Magier" bei den Katalanen nicht unumstritten, vermochte er es neben Lionel Messi, Luis Suarez und Co. nicht, seine Qualitäten vollends auf dem Platz zu bringen. Ein Grund, warum sein Weg ihn nun in die bayrische Landeshauptstadt führte.

Coutinho ist kein typischer antrittsstarker Flügelflitzer a la Kingsley Coman oder Serge Gnabry, die aktuell die Außenbahnen beackern. Stattdessen zieht es ihn immer wieder in die Mitte, um die gegnerischen Abwehrreihen per Kombinationsspiel aus dem Zentrum zu knacken. Eine mögliche positive Konsequenz dessen wäre, dass die Münchner weniger ausrechenbare Flanken in den Strafraum schlagen müssten, wie jüngst gegen Hertha BSC geschehen, als eine Hereingabe nach der anderen von Berlins wuchtigen Innenverteidigern bereinigt wurden.

Ganz egal, für welche Variante sich Kovac letztlich entscheidet - dem FC Bayern ist mit dieser Verpflichtung ein vielversprechender Coup, ein Transfer mit Tragweite gelungen. Das belegt unter anderem auch die Tatsache, dass die eigentlich für diese Saison geblockte Rückennummer zehn von Arjen Robben aktiviert wurde. Mit Einverständnis des Niederländers selbstverständlich, der in Coutinho laut Rummenigge einen "würdigen Nachfolger" sieht.

"Das Trikot mit der Nummer zehn des FC Bayern ist eine große Verantwortung. Sie gehörte immerhin Arjen Robben, einem großartigen Fußballer", schwärmte Coutinho damit konfrontiert. "Ich hoffe, die Erwartungen bestätigen zu können." Bescheidene Worte. Worte, die er natürlich mit einem strahlenden Lachen über die Lippen brachte.

