BVB-News und Gerüchte - Mit diesen Klubs stand Julian Weigl offenbar in Kontakt

Julian Weigl stand in dieser Transferperiode wohl mit mehreren Vereinen bezüglich eines Wechsels in Kontakt. Marco Reus verrät, wie die veränderte Situation rund um die neue Doku-Serie "Inside Borussia Dortmund" war. Den Schwarz-Gelben droht eine schwere Gruppe in der Champions League. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB-News: Mit diesen Klubs stand Julian Weigl in Verbindung

In der letzten Saison spielte Julian Weigl unter Trainer Lucien Favre keine große Rolle mehr und kam erst vermehrt zum Einsatz, als der zentrale Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung aushalf. Ein Abschied in dieser Transferperiode schien wahrscheinlich, soll nun aber endgültig Geschichte sein.

Der ehemalige Nationalspieler ist einer der Gewinner der Vorbereitung und auch der kicker ist sich mittlerweile sicher, dass Weigl bleibt. Gleichzeitig enthüllte der kicker auch, dass das Umdenken bei Favre wohl genau zur richtigen Zeit kam.

Demnach habe sich Weigl mit neuem Berater an seiner Seite ernsthaft mit einem Vereinswechsel beschäftigt. Kontakt soll es zu AS Rom und den französischen Klubs Olympique Lyon und Olympique Marseille gegeben haben. Seit Monaten wurde zudem Thomas Tuchels PSG als möglicher Abnehmer gelistet.

BVB: Borussia Dortmund im Formcheck vor dem Bundesligastart © getty 1/26 Mit einem Pokalsieg beim KFC Uerdingen ist der BVB optimal in die neue Saison gestartet. Sebastian Kehl erhob nach einem Testspiel gegen Münster dennoch den Zeigefinger. Wer ist bereit? Und wer muss noch Gas geben? SPOX macht den Formcheck. © getty 2/26 TOR - ROMAN BÜRKI: Die klare Nummer eins des BVB verpasste mit einer Risswunde am Schienbein die ersten beiden Pflichtspiele der Saison. Der Schweizer hat die Hoffnung auf einen Einsatz gegen Augsburg noch nicht aufgegeben und legte Zusatzschichten ein. © getty 3/26 MARWIN HITZ: Profiteur eines möglichen Bürki-Ausfalls wäre Hitz. Dieser zeigte insbesondere gegen Liverpool und Bayern starke Leistungen und war auch im Pokal nicht zu bezwingen. Von Michael Zorc gab es ein Sonderlob: "Kompliment. Er macht es gut." © imago images 4/26 ERIC OELSCHLÄGEL: Luca Unbehaun, die eigentliche Nummer drei, fällt nach einer Knie-OP im April weiter aus. Auch deshalb wurde Oelschlägels Vertrag verlängert, gegen Bayern saß er für den fehlenden Bürki auf der Bank. Bald wieder in der U23 zu finden. © getty 5/26 ABWEHR - LUKASZ PISZCZEK: Das polnische Urgestein wird sich mit Hakimi abwechseln und häufiger Pausen bekommen. Nach einigen Wacklern gegen Bayern lief im Pokal fast alles über seine Seite. Genugtuung nach einer verletzungsgeplagten Rückrunde. © getty 6/26 ACHRAF HAKIMI: Nach Mittelfußbruch wieder fit, muss sich die nötige Wettkampfhärte aber noch aneignen. Gegen Bayern auf dem offensiven Flügel eingesetzt. Wird sich aber, sobald richtig fit, auf häufige Einsatzzeiten freuen können. © getty 7/26 MATEU MOREY: Der 19-jährige Neuzugang aus Barcelona verletzte sich im Test gegen St. Gallen an der Schulter und fehlt lange. Der Spanier soll ohnehin langsam an die erste Mannschaft herangeführt werden, deutete sein Potential aber bereits an. © getty 8/26 MARIUS WOLF: Ist von Favre als Rechtsverteidiger vorgesehen und zeigte in den Testspielen dort auch bessere Leistungen als im Vorjahr. Seine Variabilität ist ein Vorteil, doch es wird wohl dennoch schwer für ihn, auf regelmäßige Spielzeit zu kommen. © getty 9/26 MANUEL AKANJI: Der Schweizer ist rechtzeitig zum Saisonstart bei 100 Prozent. Auch ohne seinen designierten Nebenmann Hummels stellte er im Supercup Lewandowski kalt und ist auf dem Sprung zum absoluten Abwehrchef. © getty 10/26 MATS HUMMELS: Apropos Hummels: Die Erwartungen an den alten und neuen Dortmunder sind hoch, dessen ist er sich auch selbst bewusst: "Mit unserer Mannschaft müssen wir uns große Ziele setzen." Im Pokal gegen Uerdingen hatte sein Spiel noch Luft nach oben. © getty 11/26 DAN-AXEL ZAGADOU: Der junge Franzose, der im Test gegen Münster einen Treffer beisteuerte, ist durch die Transfers von Diallo und Toprak in der Abwehr-Hierarchie aufgerückt. Zeigte im Vorjahr vielversprechende Ansätze, ließ jedoch die Konstanz vermissen. © getty 12/26 LEONARDO BALERDI: Der junge Südamerikaner ist von den ersten Elf momentan weit weg. Nach der Abgang von Toprak hat sich das Thema Leihe für Balerdi erledigt. Michael Zorc stellt Einsatzzeiten in Aussicht und sagt: "Er hat einen großen Sprung gemacht." © getty 13/26 NICO SCHULZ: Primär für seine Stärken in der Offensive bekannt, blieb Schulz gerade bei seinen verzeinzelten Flankenläufen in den ersten beiden Pflichspielen harmlos. Dennoch: Das Potential ist fraglos vorhanden, der Stammplatz scheint ihm sicher. © getty 14/26 MARCEL SCHMELZER: Die großen Tage des dienstältesten Dortmunders sind gezählt, dennoch würde der ehemalige Kapitän seine Karriere gerne beim BVB beenden und gibt sich mit einer Reservistenrolle zufrieden. Gegen Münster einer der auffälligeren. © getty 15/26 MITTELFELD - AXEL WITSEL: DER Chef in der BVB-Zentrale. Bringt wie in der Vorsaison bereits wieder gewohnt verlässlich seine Leistung, besonders gegen den FCB extrem zweikampfstark und passsicher. Unumstrittener Leistungsträger. © getty 16/26 JULIAN WEIGL: Witsels Nebenmann und einer der großen Gewinner der Vorbereitung. Durfte wieder im defensiven Mittelfeld ran, bleibt aber eine Alternative für die Innenverteidigung. Wird sich vor allem mit Thomas Delaney duellieren. © getty 17/26 THOMAS DELANEY: Der letztjährige Stammspieler dürfte als einer der Hauptadressaten der Kehl-Kritik gelten. Stand gegen den FCB und Uerdingen keine Sekunde auf dem Platz. "Um sich aufzudrängen, muss mehr kommen", sagte Kehl. Gilt aktuell auch für Delaney. © imago images 18/26 MAHMOUD DAHOUD: In der vergangenen Saison in der zweiten Reihe, spielte aber eine starke U21-EM. Die Konkurrenz im Mittelfeld bleibt groß - wahrscheinlich weiterhin zu groß, um regelmäßige Einsätze zu garantieren. © getty 19/26 RAPHAEL GUERREIRO: Immer wieder Gegenstand von Wechselgerüchten, doch Favre will den Portugiesen halten. Im Mittelfeld mit guten Bewegungen und Aktionen, dazu vielseitig einsetzbar. Seine Leistungen sprechen für ihn. Derzeit am Muskel verletzt. © getty 20/26 MARCO REUS: Gegen München und Uerdingen nur durchschnittlich, ist der Wert des Kapitäns dennoch unumstritten. Nach überragender Saison mit der Wahl zum besten Spieler der Liga hofft Reus auf eine weitere Spielzeit ohne Verletzungen. © getty 21/26 JADON SANCHO: Im Supercup mit Tor und Assist der entscheidende Mann, im Pokal blass: Das Potential des Engländers bleibt aber schier grenzenlos. Der 19-Jährige dürfte weiterhin zu den großen Leistungsträgern beim BVB gehören. © getty 22/26 THORGAN HAZARD: Nach kurzer Verletzungspause gab der Belgier im Pokal sein Pflichtspieldebüt und zeigte direkt, warum Dortmund ihn wollte. Technik, Übersicht, Tempo - Hazard bringt alles mit, um der BVB-Offensive eine zusätzliche Kompontente zu geben. © imago images 23/26 JULIAN BRANDT: Der Neuzugang von Bayer Leverkusen hat aufgrund von Adduktorenproblemen eine unruhige Vorbereitung hinter sich. "Er hinkt noch hinterher", stellte Kehl fest. Nach 45 Minuten gegen Münster kommt der Bundesliga-Auftakt wohl noch zu früh. © getty 24/26 JACOB BRUUN LARSEN: Nach reichlich Spielzeit in der letzten Saison dürfte der Däne einer der Leidtragenden der Offensiv-Transfers sein. Wurde in beiden Pflichtspielen erst spät eingewechselt, obwohl Brandt noch fehlte. © getty 25/26 ANGRIFF - PACO ALCACER: Kommt viel austrainierter daher als in der Vorsaison, als er seinem Rückstand aufgrund von Verletzungen hinterher lief. Wird künftig häufiger in der Startelf stehen. Jetzt auch schon wieder in zwei Pflichtspielen mit zwei Toren. © getty 26/26 MARIO GÖTZE: Wie zum selben Zeitpunkt im Vorjahr ist unklar, ob es für einen Stammplatz reicht: Im Sturm ist Alcacer gesetzt, auf der Zehn Reus. Zudem ist seine Zukunft weiterhin ungeklärt. In den Testspielen aber mit ordentlichen Vorstellungen.

BVB - Marco Reus über neue Doku: "Kamera war tagtäglich dabei"

Am Mittwochabend hat Borussia Dortmund seine neue Dokumentation "Inside Borussia Dortmund" präsentiert. Am Rande des Events sprach Marco Reus über die veränderte Situation in den letzten Wochen.

"Es war schon eine andere Situation, die Kamera war tagtäglich dabei", sagte der Kapitän. "Auch in der Kabine, dem Heiligtum einer großen Mannschaft. Aber es ist eine großartige Sache, dass die Zuschauer hautnah dabei sein können."

Ab diesem Freitag wird der erste Teil der Dokumentation des prämierten Filmemachers Aljoscha Pause bei Amazon Prime verfügbar sein. Bis 13. September kommt wöchentlich eine neue Folge dazu.

BVB-News: Diese Gegner drohen der Borussia in der CL-Gruppenphase

Am 29. August findet die Auslosung für die Champions-League-Gruppenphase 2019/20 statt und bereits jetzt sind die meisten der 32 Teams auf die vier verschiedenen Lostöpfe verteilt. Der BVB findet sich dabei nur in Lostopf zwei wieder und wird damit höchstwahrscheinlich auf ein absolutes Spitzenteam treffen.

In Topf zwei befinden sich die Sieger von Champions League und Europa League sowie die Meister aus Deutschland, Spanien, Italien, England, Frankreich und Russland. Grund dafür ist die UEFA-Vierjahreswertung. Die Einordnung der Klubs in den Töpfen zwei bis vier erfolgt dann anhand des Klub-Koeffizienten.

Dementsprechend sind Teams wie der BVB oder Real Madrid nur in Lostopf zwei zu finden. Im schlechtesten Fall droht den Schwarz-Gelben beispielsweise eine Gruppe mit Manchester City, Inter Mailand und Galatasaray.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Juventus Turin Schachtar Donezk Paris Saint-Germain Benfica Lissabon Zenit St. Petersburg

Olympique Lyon, KRC Genk und Lokomotive Moskau sind ebenfalls für die Gruppenphase qualifiziert. Allerdings müssen die Klubs erst den Ausgang der Playoffs abwarten, ehe sie einem Lostopf zugeordnet werden können.