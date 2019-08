Bundesliga heute live: FC Augsburg – Union Berlin im TV, Livestream und Liveticker

Der erste Spieltag der Bundesliga verlief für den FC Augsburg und Union Berlin wenig erfolgreich, heute möchten beide ihre ersten Punkte einfahren. Wem von beiden das gelingt, könnt ihr im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen - SPOX verrät Euch wo.

Die Bundesliga ist auf DAZN angekommen. Hier könnt Ihr DAZN einen Monat kostenlos testen.

FC Augsburg - Union Berlin: Anstoß und Austragungsort

Der FC Augsburg und Union Berlin hatten es am ersten Spieltag wahrlich nicht einfach. Mit dem BVB und RB Leipzig begegneten ihnen direkt zwei Hochkaräter, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelte. Mit einer Tordifferenz von minus vier haben beide Teams heute ab 15.30 Uhr in der Fuggerstadt einiges gutzumachen. Spielstätte ist die WWK-Arena, in der gut 30.000 Zuschauer Platz finden können.

Bundesliga live: FC Augsburg - Union Berlin im TV und im Livestream

Die Samstagsspiele der obersten Spielklasse finden in diesem Jahr wieder exklusiv auf Sky statt. Toni Tomic kommentiert das Duell zwischen Augsburg und Leipzig ab 15.10 Uhr live im TV (Sky Sport Bundesliga 5) - wie gewohnt bietet Sky zudem die Samstags-Konferenz (Sky Sport Bundesliga 1) an.

Über Sky Go können beide Übertragungen live auf alle mobilen Geräte und den PC gestreamt werden, das Sky-Sport-Programm für einen Tag kostet bei Sky Ticket 9,99 Euro.

Alle Abonnenten von Magenta Sport können ebenfalls auf die Sky-Konferenz zugreifen, sowohl im TV als auch in der Magenta-App.

Seit dieser Spielzeit bietet auch DAZN Bundesligabegegnungen an. Alle Freitags- und Montags-, sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr strahlt der Streamingdienst live und exklusiv aus - das macht insgesamt 48 Spiele! Falls Ihr das noch nicht getan habt, könnt Ihr Euch hier Euren kostenlosen Probemonat sichern.

FC Augsburg gegen Union Berlin heute im LIVETICKER

Wenn Euch lieber nach Lesen zumute ist, könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Augsburg und Berlin auch in unserem SPOX-Liveticker verfolgen. Neben dem Einzelspiel bieten wir eine Konferenz und vieles mehr an.

Transfer-Sommer beim FC Augsburg

Der FCA hat diesen Sommer ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Insgesamt 57 Millionen Euro haben die Fuggerstädter für Neuzugänge ausgegeben - der tschechische Nationaltorhüter Tomas Koubek war mit 7,5 Millionen Euro der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte.

Nachdem kürzlich Stephan Lichtsteiner, ehemals beim FC Arsenal unter Vertrag, ablösefrei in die Fuggerstadt kam, hat der Club nun Tin Jedvaj von Bayer 04 Leverkusen auf Leihbasis nach Bayern geholt.

Bundesliga: Das ist der 2. Spieltag

Gestern haben bereits der 1. FC Köln und Borussia Dortmund gespielt, heute und morgen folgt der Rest der Liga. Das sind alle Partien des 2. Spieltags in der Übersicht:

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Fr., 20.30 Uhr 1. FC Köln Borussia Dortmund Sa., 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Bayer 04 Leverkusen Sa., 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach Sa., 15.30 Uhr FC Augsburg 1. FC Union Berlin Sa., 15.30 Uhr SC Paderborn 07 SC Freiburg Sa., 15.30 Uhr TSG Hoffenheim SV Werder Bremen Sa., 18.30 Uhr FC Schalke 04 FC Bayern München So., 15.30 Uhr RB Leipzig Eintracht Frankfurt So., 18.00 Uhr Hertha BSC VfL Wolfsburg

Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Für den FCA und Aufsteiger Union Berlin lief der Saisonstart nicht wie erhofft - so stehen die anderen Mannschaften im Moment da: