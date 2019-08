Borussia Dortmund gegen FC Augsburg heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Erster Spieltag in der Bundesliga: Am heutigen Samstag steht das Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem FC Augsburg an. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Erlebe die Bundesliga hautnah auf DAZN und sichere Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Borussia Dortmund gegen FC Augsburg: Wo und wann findet das Spiel statt?

Der Signal Iduna Park ist der Austragungsort der heutigen Partie. In die Heimstätte der Dortmunder Borussia passen 81.365 Zuschauer. Anstoß der Partie ist heute Nachmittag um 15.30 Uhr.

© getty

Borussia Dortmund gegen FC Augsburg heute live im TV und Livestream

Für das heutige Spiel hat der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Dort gibt es das Spiel im TV oder mit den Angeboten SkyGo und dem Sky-Ticket im Stream zu sehen.

Schon gewusst? Ab dieser Saison überträgt DAZN alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live und auf Abruf. Außerdem seht Ihr auf DAZN die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr sowie die Relegationsduelle. Insgesamt also 48 Top-Spiele im deutschen Profifußball.

Für 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr bekommt Ihr auf DAZN die volle Packung Top-Fußball aus Champions- und Europa League, sowie der Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Borussia Dortmund gegen FC Augsburg heute live im Ticker

Wie immer bieten wir Euch im SPOX-Liveticker alle Bundesligaspiele in voller Länge an. Hier könnt Ihr aus der Konferenz oder einem bestimmten Spiel wählen und verpasst natürlich keine Szene.

Borussia Dortmund gegen FC Augsburg: Bayern-Klub gegen Bayern-Jäger

Der BVB will gleich zu Beginn der Saison ein Zeichen setzten. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Gegner FC Augsburg oder FC Bayern heißt. Sicher ist, dass die Mannschaft von Lucien Favre dieses Spiel sehr ernst nehmen wird.

Die Augsburger sind vergangene Saison nur knapp den Abstiegsrängen aus dem Weg gegangen. Nachdem sich die Elf von Martin Schmidt am Wochenende im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten SC Verl blamierte, scheint die Aussichtslage gegen den BVB heute schier aussichtslos.

Bundesliga: 1. Spieltag im Überblick

Die neue Bundesliga-Saison geht endlich wieder los. Mit der Partie FC Bayern München gegen Hertha BSC gab es gestern bereits das Eröffnungsspiel. Alle Begegnungen im Überblick: