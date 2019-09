2. Bundesliga live: HSV - Hannover 96 heute im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga geht in ihre fünfte Woche, Tabellenführer Hamburg empfängt zuhause Absteiger Hannover 96. Wo und wann Ihr die beiden Aufstiegsaspiranten live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

2. Bundesliga: Wo und wann spielen der HSV und Hannover?

Der HSV empfängt die Niedersachsen im heimischen Volksparkstadion. Wie alle Sonntagspartien in der zweiten Liga beginnt auch diese um 13.30 Uhr. Schiedsrichter Bastian Dankert wird die Begegnung leiten.

2. Bundesliga live: HSV gegen Hannover 96 im TV und Livestream

In dieser Saison gibt es für Euch nur eine Möglichkeit, die Spiele der 2. Bundesliga live und in voller Länge anzusehen. So sendet Sky auch diese Partie live aus Hamburg, bereits 30 Minuten vor Anpfiff könnt Ihr beim Pay-TV-Sender einschalten. Jörg Dahlmann wird euch zum Einzelspiel begrüßen, parallel dazu bietet Sky auch eine Sonntags-Konferenz an.

Auch in Sachen Livestream gehört Sky das Monopol. Über Sky Go könnt Ihr das gesamte Programm auf dem PC, dem Tablet oder Eurem Smartphone streamen, Ihr benötigt lediglich eine Internetverbindung. Der gesamte fünfte Spieltag kostet bei Sky Ticket 15 Euro.

2. Bundesliga: HSV gegen H96 im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr kein Sky-Abonnement besitzt, könnt Ihr gerne auf SPOX vorbeischauen. Hier halten wir Euch mit unserem Liveticker zur Partie und der Konferenz immer auf dem Laufenden.

2. Liga: Die voraussichtlichen Aufstellungen des HSV und H96

Beim Hamburger SV fehlen Ewerton, Christoph Moritz, Berkay Özcan und Timo Leschert verletzt, auf der Gegenseite muss Mirko Slomka auf Timo Hübers, Jonathas, Sebastian Jung, Linton Maina und Niklas Tarnat verzichten. So könnten beide Teams heute auflaufen:

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, Jung, van Drongelen, Leibold - Fein - Kinsombi, Kittel - Narey, Hinterseer, Jatta

Heuer Fernandes - Gyamerah, Jung, van Drongelen, Leibold - Fein - Kinsombi, Kittel - Narey, Hinterseer, Jatta Hannover 96: Zieler - Korb, Franke, Anton, Horn - Bakalorz, Prib - Muslija, Hansson - Ducksch, Weydandt

2. Liga: Die Sonntagsspiele

Nicht nur der HSV und Hannover treten heute gegeneinander an, zwei Spiele laufen zudem parallel:

Holstein Kiel - Erzgebirge Aue

VfL Osnabrück - Karlsruher SC

2. Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Einige Teams durften in der 2. Bundesliga bereits ran, drei weitere folgen heute. So sieht die aktuelle Tabellensituation aus: