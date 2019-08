1. FC Köln gegen FC Southampton heute live: Testspiel im TV und Livestream

Am heutigen Samstag bestreitet der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln ein Testspiel gegen den FC Southampton. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der 1. FC Köln hat bereits zwei Trainingslager absolviert, am 29. Juli reisten die Geisböcke aus Kitzbühel zurück. In der Vorbereitung bestritt der FC einige erfolgreiche Testspiele, gegen den FC Villarreal gab es allerdings zuletzt eine 1:3-Niederlage.

Der anstehende Testkick gegen den englischen Erstligisten FC Southampton, der von Ex-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl trainiert wird, ist die Generalprobe vor der Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen den SV Wehen Wiesbaden.

1. FC Köln - FC Southampton: Austragungsort und Anpfiff

Die Partie steigt im St. Mary's Stadium in Southampton, welches rund 32.500 Zuschauern Platz bietet. Die Heimspielstätte der Saints löse 2001 das Stadion The Dell ab, in dem das Team von Ralph Hasenhüttl seit 1898 spielte.

Anpfiff ist am heutigen Samstag, den 3. August, um 17 Uhr deutscher Zeit.

1. FC Köln gegen Southampton heute live im TV und Livestream

Das Testspiel des 1. FC Köln beim FC Southampton wird lediglich als Livestream verfügbar sein, eine Live-Berichterstattung im Free-TV wird es nicht geben.

Der FC hatte bereits die vergangenen Testspiele via Youtube, Facebook als auch auf der Vereins-Hompage übertragen und wird somit auch den Testkick gegen Southampton live und in voller Länge zeigen. Im Anschluss bieten die Geißböcke auf ihren Kanälen zudem eine Zusammenfassung mit allen Highlights an.

1. FC Köln beim FC Southampton: Das Testspiel im Liveticker und im Radio

Wer das Testspiel zwischen Köln und den Saints nicht sehen kann, hat die Möglichkeit, die Partie auf der offiziellen Seite der Geißböcke im Liveticker zu verfolgen. Zusätzlich bietet der FC ein Klub-Radio im Stream an.

1. FC Köln: Die Testspiele im Überblick

Die Testspiele des FC im Überblick:

Datum Gegner Ergebnis 5. Juli SpVg Frechen 7:1 10. Juli FC Bad Dürrheim 16:0 14. Juli SSV Reutlingen 5:1 20. Juli VfL Osnabrück, Interwetten Cup 3:0 20. Juli SV Werder Bremen, Interwetten Cup 0:1 26. Juli FC Bologna 3:1 28. Juli FC Villarreal 1:3 3. August FC Southampton -

Bundesliga, Saison 2019/20: 1. Spieltag im Überblick

