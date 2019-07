Bundesliga-Testspiele heute live: Übertragungen im LIVESTREAM

Die Bundesliga-Testspiele sind in vollem Gange. Während die meisten Zweitligisten schon Mitte Juni in die heiße Vorbereitungsphase eingestiegen sind, starteten eine Vielzahl an Erstligisten Anfang Juli in die Saison-Vorbereitung. Am heutigen Dienstag stehen je zwei Erstligisten sowie vier Zweitligisten im Rahmen von Testspielen auf dem Platz. Bei SPOX erfahr ihr, um welche Testbegegnungen es sich handelt und welche Partien im Livestream zu sehen sind.

Am gestrigen Montag ist der FC Bayern als letzter Erstliga-Klub offiziell in die Vorbereitungsphase eingestiegen. Mit Beginn um 17 Uhr bat Trainer Niko Kovac zum ersten FCB-Training der neuen Spielzeit.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Etwas weiter sind die beiden Liga-Konkurrenten aus Augsburg und Wolfsburg. Schon am 28. Juni bat der FC Augsburg zum Trainingsauftakt, während der VfL Wolfsburg am 30. Juni in die neue Saison startete.

Bundesliga-Testspiele: Anstehende Tests der Erst- und Zweitligisten

Während am heutigen Dienstag die erste Runde der Europa-League-Qualifikation auf dem Spielplan steht, testen die Bundesligisten weiterhin fleißig.

Aus deutscher Sicht sind heute insgesamt sechs Bundesliga-Mannschaften im Einsatz. Den Anfang macht der VfL Wolfsburg, welcher am Nachmittag auf den ehemaligen Erstligisten SM Caen trifft. Ab 17 Uhr bestreitet Holstein Kiel sein Gastspiel beim russischen Erstligisten Akhmat Grozny. Der zweite Erstligist testet heute ab 18 Uhr.

Testspiele heute live: Übertragung der Spiele im LIVESTREAM

Sowohl der VfL Wolfsburg als auch der FC Augsburg strahlen ihre anstehenden Test-Duelle jeweils im Livestream aus. Von den Testbegegnungen der Zweitligisten hingegen wird es keine Live-Bilder geben. Die Live-Testspiele von Kiel, Nürnberg, Heidenheim und Aue werden weder im TV noch via Livestream übertragen.

Wie schon am vergangenen Samstag, strahlt der VfL Wolfsburg das bevorstehende Testspiel gegen Caen via kostenlosem YouTube-Livestream im Netz aus. Eine Viertelstunde vor Anpfiff, um 15.15 Uhr, wird der Livestream zum Spiel zum Abruf bereitgestellt.

Auch der FC Augsburg überträgt das Testspiel gegen den FC Gundelfingen live und in voller Länge auf YouTube. Pünktlich zu Anpfiff, ab 18 Uhr, können alle FCA-Fans auf den kostenfreien Livestream zugreifen. Hier geht's zum Livestream des Spiel FC Augsburg - FC Gundelfingen.

VfL Wolfsburg gegen SM Caen: Daten und Fakten zum Freundschaftsspiel

Nach dem erfolgreichen Testspiel-Auftakt gegen Hansa Rostock wollen die Wölfe ihren zweiten Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel einfahren. Für die Niedersachsen ist die anstehende Partie gegen Caen das allererste direkte Aufeinandertreffen. Außerdem geben die VfL-Profis heute ihr Debüt in den neuen Trikots.

Als Schauplatz dieser Testbegegnung haben die Grün-Weißen das AOK Stadion ausgewählt. Der Heimspielort der Nachwuchs- und Frauenmannschaften bietet insgesamt Platz für 5.200 Zuschauer und wird aller Voraussicht nach gut gefüllt sein, da der Eintritt frei ist.

© getty

VfL Wolfsburg - Sommerfahrplan mit Testspielen und Trainingslager

Nach dem Freundschaftsspiel gegen den französischen Zweitligisten aus Caen kommen auf den VfL Wolfsburg zwei weitere Saison-Generalproben zu, ehe die Saison am 3. August eröffnet wird.

Alle anstehenden Testspiele und wichtigen Termine zur Saison-Vorbereitung:

Datum Event 30. Juni Trainingsauftakt 19. - 27. Juli Trainingslager in Schladming (Österreich) 9. Juli Testspiel: VfL Wolfsburg - SM Caen 13. Juli Testspiel: VfL Wolfsburg - VVV Venlo 17. Juli Testspiel: VfL Wolfsburg - VVV Venlo

Bundesliga: Kommende Vorbereitungsspiele im Überblick

Bevorstehenden Testspiele der Bundesligisten im Überblick (nur Erstligisten):