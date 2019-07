Bundesliga: Wann geht die neue Saison 2019/20 los? Auftakt, Spiele und Termine des 1. Spieltags

Während die 2. Bundesliga und 3. Liga bereits wieder früher den Spielbetrieb aufnehmen, lässt sich die Beletage ein bisschen mehr Zeit. Wann die neue Spielzeit der Bundesliga anfängt, erfahrt ihr hier.

Nach der ersten DFB-Pokalrunde am zweiten August-Wochenende 2019 wird es für die Bundesligisten ernst. Dann steht der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison für die 18 Mannschaften an.

Bundesliga: Wann geht die neue Saison 2019/20 los?

Eröffnen werden die neue Spielzeit der FC Bayern und Hertha BSC. Das Auftaktspiel der Bundesliga, das wie gewohnt der deutsche Meister bestreitet, ist für Freitag, den 16. August, angesetzt. Angepfiffen wird die Begegnung in der Münchener Allianz Arena um 20.30 Uhr.

Am anschließenden Samstag werden fünf Partien um 15.30 Uhr ausgetragen. Am Abend um 18.30 Uhr steht das erste Top-Spiel der neuen Saison an. Den 1. Spieltag komplettieren zwei Begegnungen am Sonntag.

Bundesliga, Saison 2019/20: 1. Spieltag im Überblick - Spiele und Termine

Das Top-Spiel am ersten Spieltag bestreiten Gladbach und Schalke. Erst am Sonntag greift Neuling Union Berlin ins Geschehen ein. Die Hauptstädter erwarten RB Leipzig.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Freitag, 16. August 20.30 Uhr FC Bayern München Hertha BSC Samstag, 17. August 15.30 Uhr SC Freiburg Mainz 05 Samstag, 17. August 15.30 Uhr Borussia Dortmund FC Augsburg Samstag, 17. August 15.30 Uhr VfL Wolfsburg 1. FC Köln Samstag, 17. August 13.30 Uhr Bayer Leverkusen SC Paderborn Samstag, 17. August 15.30 Uhr SV Werder Bremen Fortuna Düsseldorf Samstag, 17. August 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 Sonntag, 18. August 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt TSG Hoffenheim Sonntag, 18. August 18 Uhr Union Berlin RB Leipzig

Bundesliga-Saison 2019/20: Drei neue Mannschaften

Neben Union Berlin erleben die Fans der Bundesliga zwei weitere neue Mannschaften in der kommenden Saison. Mit dem 1. FC Köln und dem SC Paderborn haben zwei Teams den Wiederaufstieg geschafft. Union Berlin musste den Umweg über die Relegation nehmen.

In dieser besiegten die Eisernen den VfB Stuttgart. Die Schwaben mussten damit zusammen mit Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg den Gang in die 2. Liga antreten.

Bundesliga: Saisonstart im TV und Livestream

Durch die neue Kooperation mit Eurosport zeigt der Streaminganbieter DAZN ab der kommenden Saison alle Bundesliga-Spiele am Freitagabend live, so auch das Auftaktspiel zwischen den Bayern und der Hertha.

Der erste Monat bei DAZN ist gratis. Danach kostet ein Abo 11,99 Euro pro Monat, ist allerdings jederzeit monatlich kündbar. Zudem besteht die Möglichkeit ein Jahresabo abzuschließen. Dieses beläuft sich auf 119,99 Euro.

Darüber hinaus ist die Saisoneröffnung auch im Free-TV zu sehen. Das ZDF geht ab 20.15 Uhr auf Sendung. Zudem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream auf seiner Webseite an.

Die restlichen Partien des Spieltags zeigt der Pay-TV-Sender Sky exklusiv. Highlights aller Spiele sind schon 40 Minuten nach dem Abpfiff bei DAZN abrufbar.

Bundesliga: 1. Spieltag der Saison 2019/20 im Liveticker

Bei SPOX bleibt ihr auch immer am Ball. Mit unseren Livetickern liefern wir Euch alle Ereignisse aus den Bundesliga-Stadien. Zu den Livetickern für das Auftaktspiel und allen Begegnungen des 1. Spieltags geht es hier entlang.