Testspiel: Werder Bremen gegen KSC/Karlsruher SC heute live im TV und Livestream

In der Saisonvorbereitung auf die Bundesliga-Spielzeit 2019/20 befindet sich Werder Bremen bereits im ersten Trainingslager. Heute steht im Rahmen eines Testspielturniers steht heute ein Freundschaftsspiel gegen den Karlsruher SC an. Hier gibt es alle Infos zum Spiel des SVW gegen den KSC.

Nach dem achten Platz in der vergangenen Saison und insgesamt fünfeinhalb Wochen Urlaub hat Werder-Trainer Florian Kohfeldt seine Profis am 28. Juni zum Trainingsauftakt versammelt. Eine Woche später, am 4. Juli 2019, ging es ins erste Trainingslager der Vorbereitung im österreichischen Zillertal.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Werder im Trainingslager: Testspiel-Turnier gegen den KSC und WSG Wattens

Am Sonntag, den 7. Juli, bestreitet Werder das erste Testspiel der Vorbereitung. Genauer gesagt sind es gleich zwei Spiele: Im Rahmen eines Turniers trifft Werder auf den frischgebackenen Zweitligisten aus Karlsruhe, außerdem ist der österreichische Zweitligist WSG Wattens mit von der Partie. Der KSC absolviert sein Trainingslager ebenfalls in Österreich und ist deshalb ein idealer Trainingsgegner.

Im Blitzturnier spielen alle drei Teams gegeneinander. Die Spielzeit pro Partie beträgt 2x 25 Minuten. So sieht der Zeitplan am Sonntag aus:

11 Uhr: WSG Wattens - Werder Bremen

12.05 Uhr: Werder Bremen - Karlsruher SC

13.10 Uhr: Karlsruher SC - WSG Wattens

Noch nicht dabei sind die Nationalspieler im Kader: Maximilian Eggestein und sein Bruder Johannes waren bei der U21-EM im Einsatz und erreichten das Finale, Josh Sargent steht beim Gold Cup mit den USA ebenfalls im Finale.

Werder Bremen vs. Karlsruher SC im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag treffen Werder Bremen und der KSC aufeinander. Gespielt wird im Rahmen eines Blitzturniers im Zillertal, beide Teams absolvieren zurzeit ein Trainingslager in Österreich.

Im Fernsehen wird das Spiel nicht übertragen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, alle drei Partien des Blitzturniers auf WERDER.TV live in voller Länge zu sehen. Nach Abpfiff gibt es dort die Highlights der Partien sowie die kompletten Spiele im Re-Live zu sehen.

Hier geht es zu WERDER.TV. Wer kein Abonnent ist, kann im Sommer auch ein Tages- oder Wochenabo abschließen.

Werder Bremen: Trainingsauftakt, Testspiele, Saisonstart