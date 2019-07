Testspiel: Union Berlin gegen Bröndby IF heute live im TV und Livestream

Anfang August haben die meisten Bundesligisten den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. So auch Union Berlin, das am heutigen Samstag zudem ein Testspiel gegen Bröndby absolviert. Hier gibt es alle Informationen zum Spiel.

Vergangenen Samstag hat Union Berlin die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2019/20 aufgenommen. Eine Woche nach dem Trainingsauftakt steht für die Eisernen das erste Testspiel an.

Union Berlin vs. Bröndby IF im TV und Livestream

Am heutigen Samstag gastiert Bröndby IF für ein Freundschaftsspiel in der Alten Försterei. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Den Testkick könnt ihr live mitverfolgen, auch wenn ihr nicht im Stadion seid. Unions vereinseigener Sender AFTV zeigt die komplette Begegnung live. Hier geht es zum Livestream.

Union Berlin: Testspiele in der Vorbereitung

Vom 8. bis 18. Juli begibt sich der Tross von Union Berlin ins Trainingslager nach Österreich. In Windischgarsten wird für die Aufgaben in der Bundesliga geschwitzt. In diesem Zeitraum stehen auch drei Testspiele für die Berliner an.