Bundesliga-Testspiel: SC Freiburg gegen Kayserispor heute live im TV und Livestream

Der SC Freiburg tritt am heutigen Freitag zu gleich zwei Testspielen an. Gegner in beiden Vorbereitungspartien im Rahmen des Trainingslagers in Österreich ist Kayserispor. Bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Spiel und wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Derzeit befindet sich der SC Freiburg in einem neuntägigen Trainingslager im österreichischen Schruns. Zur Vorbereitung auf die 20. Saison in der Bundesliga absolvieren die Breisgauer dort mehrere Testspiele.

SC Freiburg - Kayserispor: Wo und wann findet das Testspiel statt?

Für den heutigen Freitag haben die Freiburger einen Doppel-Test gegen den türkischen Erstligisten Kayserispor organisiert. Die erste Partie des Tages wird um 14 Uhr auf dem Sportplatz Schruns angestoßen. Schon um 16 Uhr findet die zweite Partie, ebenfalls auf dem Sportplatz Schruns, statt.

Testspiel - SC Freiburg gegen Kayserispor: Übertragung im TV und Livestream

Die beiden Testspiele sind nicht im TV zu sehen, dafür bietet der SC Freiburg jedoch einen Livestream zu den beiden Begegnungen auf der eigenen Website an. Zudem kann die Partie über den Twitter-Account des Sportclubs verfolgt werden.

SC Freiburg: Janik Haberer fällt lange aus

Wie die Freiburger am Montag in einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgaben, hat sich Janik Haberer im Testspiel gegen den VfB Stuttgart vor gut einer Woche einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. Der 25-Jährige wird offenbar mehrere Wochen pausieren müssen.

In der Vorbereitung wird Trainer Christian Streich also ohne den Stammspieler im zentralen Mittelfeld auskommen müssen. Ob Haberer zum Bundesliga-Start am 17. August gegen den FSV Mainz 05 wieder fit ist, scheint derzeit eher fraglich.

SC Freiburg: Die Testspiele vor der Bundesliga-Saison 2019/20

Bereits drei Vorbereitungspartien hat der SC Freiburg hinter sich, vier weitere Spiele hat das Team von Streich noch vor der Brust. Nach den beiden Partien gegen Kayserispor kommt es im Rahmen der Saisoneröffnung im Schwarzwald-Stadion am 3. August ebenfalls zu einem Doppel-Test. Gegner ist dann Cagliari Calcio.

Zuletzt musste der SCF gegen Stuttgart die erste Niederlage in der Vorbereitung hinnehmen (2:4). Zuvor gab es zwei Siege, ein 2:0 gegen den Oberligisten SV Linx sowie ein 6:1 gegen den Verbandsligisten Offenburger FV.