Testspiel: FC Schalke 04 gegen FC Bologna heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag steht ein weiteres Testspiel des FC Schalke 04 auf dem Programm. Wo ihr die Partie gegen den FC Bologna live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Das Spiel wird im Rahmen des Schalker Trainingslagers im österreichischen Mittersill ausgetragen. Bereits seit Samstag bereiten die Knappen sich dort auf die kommende Saison vor.

Weiterhin geht es Neu-Trainer David Wagner besonders darum, seine Spielidee umgesetzt auf dem Rasen zu sehen. Anpfiff zur Begegnung gegen den FC Bologna ist am heutigen Montag um 18 Uhr. Gespielt wird in Kitzbühel.

FC Schalke 04 gegen Bologna im TV und Livestream

Die S04-Fans dürfen sich über eine umfassende Live-Übertragung des Spiels gegen Bologna aus Österreich freuen. Der Free-TV-Sender Sport1 zeigt das Spiel kostenlos - live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt kurz vor Anpfiff um 17.55 Uhr. Kommentator ist Oliver Forster.

Neben der TV-Übertragung kann auch online über den Sport1-Livestream geschaut werden.

Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV bietet der Internetstreaming-Dienst DAZN das Testspiel von Schalke 04 ebenfalls im Livestream an. Für DAZN kommentiert David Ploch.

Testspiel: Schalke 04 gegen Bologna im Liveticker

Doch auch ohne Bewegtbild könnt ihr euch über die Geschehnisse in Kitzbühel auf dem Laufenden halten. Der Westfälische Anzeiger bietet zur heutigen Partie zwischen Schalke 04 und dem FC Bologna einen umfassenden Liveticker an.

Talent Jonas Carls will sich "für einen Kaderplatz empfehlen"

Zuletzt gab es vor dem Transfer-Stopp einige Gerüchte um einen neuen Linksverteidiger. Da nun aber erstmal keiner kommt, könnte dies eine Chance für einige Youngster bei S04 sein - zum Beispiel Jonas Carls.

Der 22-Jährige unterschrieb im Sommer seinen ersten Profi-Vertrag und will sich in Mittersill zeigen, wie der Linksverteidiger in einem Interview mit der Schalker Vereinsseite erklärte. "Ich möchte jeden Tag mein Bestes geben und mich für einen Kaderplatz empfehlen."

Reinschnuppern konnte Carls schon in der vergangenen Saison, als Schalke daheim gegen die TSG Hoffenheim mit 2:5 unterlag und Carls durchspielte. Das Trikot von diesem Spiel behielt der Linksfuß aber: "Ich habe es mitgenommen, es hat einen Ehrenplatz in der Bar meiner Eltern bekommen", verriet Carls.

Schalke 04, Testspiele und Termine: Der Sommerfahrplan