FC Augsburg gegen FC Villarreal heute live: Bundesliga-Testspiel im TV, LIVESTREAM und LIVE-TICKER

Am heutigen Freitag trifft der FC Augsburg in einem weiteren Testspiel wenige Wochen vor dem Start der Bundesliga-Saison 2019/20 auf den FC Villarreal. Bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Freundschaftsspiel des FCA und wo Ihr die Partie live sehen könnt.

Im fünften Testspiel der Saisonvorbereitung muss der FC Augsburg gegen den FC Villarreal ran. Der spanische Erstligist beendete die vergangenen Spielzeit auf dem 14. Rang in der Primera Division.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Augsburg gegen FC Villarreal heute: Anpfiff und Stadion

Nur einen Tag nach dem Test gegen Galatasaray absolviert der FC Augsburg direkt die nächste Vorbereitungspartie. Im Rahmen des Trainingslagers in Tirol trifft der FCA am heutigen Freitag um 18 Uhr auf den FC Villarreal. Die Partie findet in Schwaz in Österreich statt.

FC Augsburg gegen FC Villarreal heute live: Übertragung heute live im LIVESTREAM

Auch das Spiel gegen die Spanier überträgt der FC Augsburg im kostenlosen Livestream über die vereinseigenen Kanäle. Zwar ist die Partie nicht im TV zu sehen, dafür bietet der FCA Livestreams sowohl auf Facebook als auch auf YouTube an. Die Livestreams sind allerdings nur in Deutschland abrufbar.

Wer die Partie nicht live sehen kann, für den begleitet der offizielle Twitter-Account der Fuggerstädter die 90 Minuten gegen Villarreal.

FC Augsburg: Was passiert mit Martin Hinteregger vor dem Bundesliga-Start?

Der FC Augsburg befindet sich inmitten eines kleinen Umbruchs. In Person von Iago, Carlos Gruezo, Florian Niederlechner, Ruben Vargas und Noah Sarenren Bazee stehen mehrere hochkarätige Neuzugänge mit Stammplatz-Potenzial auf der Liste der Neuzugänge.

Dafür musste der FCA unter anderem Jonathan Schmid (Freiburg) ziehen lassen und auch hinter der Personalie Martin Hinteregger stehen noch einige Fragezeichen. Nach dem Leih-Ende bei Eintracht Frankfurt hatte der 26-Jährige angedeutet, gerne in der Mainmetropole bleiben zu wollen. Auch die Eintracht hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge großes Interesse, den Österreicher zurückzuholen.

Zuletzt machte Hinteregger im Trainingslager jedoch Andeutungen, sich einen Verbleib in Augsburg doch vorstellen zu können: "Jetzt bin ich hier, Spieler vom FCA und habe noch zwei Jahre Vertrag. Wenn der alte Trainer noch dagewesen wäre, wäre es für mich sicher nicht weitergegangen. Aber jetzt haben wir ein neues Top-Trainerteam." In der vergangenen Saison hatte er den damaligen Augsburg-Trainer Manuel Baum noch öffentlich kritisiert.

© getty

FC Augsburg live: Die Testspiele vor dem Bundesliga-Start 2019/20

Die Augsburger haben einige namhafte Gegner für die Vorbereitung gewonnen. Nach der Partie gegen Galatasaray am Donnerstag und der heutigen Partie gegen den FC Villarreal steht am 3. August das letzte Testspiel gegen den FC Bologna auf dem Programm.

Am 10. August steht schließlich das erste Pflichtspiel für Augsburg an, wenn es im DFB-Pokal gegen den SC Verl geht. Eine Woche später wartet Borussia Dortmund zum Saisonauftakt in der Bundesliga.