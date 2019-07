Schalke – News und Gerüchte: S04-Youngster Matondo und Carls müssen Trainingslager verlassen

Rabbi Matondo und Jonas Carls mussten das Trainingslager der Schalker vorzeitigen verlassen. S04-Funktionär Sascha Riether lobt seine Mannschaft für die gute Vorbereitung und Borussia Dortmund soll wohl Interesse an Alexander Nübel haben. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Schalke-News: Matondo und Carls aus Trainingslager abgereist

Die Jungprofis Rabbi Matondo und Jonas Carls sind nach Informationen der WAZ vorzeitig aus dem Schalker Trainingslager im österreichischen Mittersill abgereist.

Bei Matondo soll sich eine Risswunde aus dem Testspiel gegen Twente Enschede entzündet haben, weshalb der 18-Jährige in Gelsenkirchen weiterbehandelt werden soll.

Der Grund von Carls' Abreise ist wohl eine Knöchelverletzung aus dem Testspiel gegen den FC Bologna am vergangenen Montag.

Schalke: Sascha Riether lobt S04-Profis für Trainingsleistungen

Ab dieser Saison fungiert Ex-Profi Sascha Riether bei den Königsblauen als Koordinator der Lizenzspielerabteilung. Mit der bisherigen Vorbereitung seines Teams ist der 36-Jährige sehr zufrieden.

"Als ich im letzten Jahr noch Spieler war, musste man schon dem einen oder anderen Mal in den Hintern treten, ihn anspornen. Und jetzt muss man den einen oder anderen Spieler eher bremsen", sagte Riether gegenüber der WAZ.

Der Funktionär ist sich zudem sicher, dass die Mannschaft aus der schwachen Vorsaison die richtigen Schlüsse gezogen hat. "Wir haben im Kader gewisse Veränderungen vorgenommen. Wir wissen, was vorgefallen ist und wollen das in dieser Saison vermeiden", fügte Riether an.

Bundesliga: So weit müssen die Teams auswärts durchschnittlich reisen © getty 1/20 Von Freiburg nach Bremen, von Köln nach Berlin: Auch in der kommenden Saison werden viele Fans ihrer Mannschaft quer durch Deutschland folgen. Je nach Verein sind die Auswärtsfahrten dementsprechend oft weiter oder näher. © getty 2/20 Die Instagram-Seite fussballstats hat die Distanz zwischen den Stadtzentren berechnet und welches Team durchschnittlich pro Auswärtsspiel die meisten Kilometer für ein Spiel zurücklegen muss. © getty 3/20 Platz 18: Borussia Dortmund - 286 Kilometer im Durchschnitt. © getty 4/20 Platz 17: SC Paderborn - 294 Kilometer im Durchschnitt. © getty 5/20 Platz 16: 1. FC Köln - 296 Kilometer im Durchschnitt. © getty 6/20 Platz 15: Bayer 04 Leverkusen - 298 Kilometer im Durchschnitt. © getty 7/20 Platz 14: Eintracht Frankfurt - 299 Kilometer im Durchschnitt. © getty 8/20 Platz 13: Fortuna Düsseldorf - 301 Kilometer im Durchschnitt. © getty 9/20 Platz 12: FC Schalke 04 - 303 Kilometer im Durchschnitt. © getty 10/20 Platz 11: FSV Mainz 05 - 310 Kilometer im Durchschnitt. © getty 11/20 Platz 10: Borussia Mönchengladbach - 355 Kilometer im Durchschnitt. © getty 12/20 Platz 9: TSG Hoffenheim - 355 Kilometer im Durchschnitt. © getty 13/20 Platz 8: VfL Wolfsburg - 367 Kilometer im Durchschnitt. © getty 14/20 Platz 7: Werder Bremen - 406 Kilometer im Durchschnitt. © getty 15/20 Platz 6: RB Leipzig - 407 Kilometer im Durchschnitt. © getty 16/20 Platz 5: FC Augsburg - 481 Kilometer im Durchschnitt. © getty 17/20 Platz 4: Hertha BSC - 484 Kilometer im Durchschnitt (gemessen ab Berlin-Zentrum). © getty 18/20 Platz 3: SC Freiburg - 492 Kilometer im Durchschnitt. © getty 19/20 Platz 2: Union Berlin - 495 Kilometer im Durchschnitt (gemessen ab Berlin-Köpenick). © getty 20/20 Platz 1: FC Bayern München - 513 Kilometer im Durchschnitt.

Schalke: BVB soll Interesse an Schalke-Keeper Nübel haben

Wie die Sport Bild berichtet, wird Schalke-Keeper Alexander Nübel seinen bis 2020 laufenden Vertrag bei den Knappen nicht verlängern und wäre somit 2020 ablösefrei zu haben. Dem Bericht nach sollen der BVB, FC Bayern und RB Leipzig nächsten Sommer scharf auf eine Verpflichtung des 22-Jährigen sein.

Demnach sei Stammtorwart Roman Bürki bei den Schwarz-Gelben nicht unantastbar, wie die Fanlager beider Teams einen Wechsel aufnehmen würden, bleibt allerdings abzuwarten.

Ein Wechsel ins Ausland kommt für den Deutschen wohl nicht in Frage. Ein Engagement bei Atletico Madrid, PSG oder den Tottenham Hotspur soll demnach kein Thema sein.

Schalke-Sommerfahrplan: Trainingsauftakt und Trainingslager